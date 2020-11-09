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أخبار العالم

بعد تشكيل فريق المواجهة.. بايدن يدعو الأمريكيين إلى الاتحاد ضد كورونا

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:16 م
جو بايدن
جو بايدن
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شيماء مصطفى
أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن"، تشكيل فريق من الخبراء لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد، مشيرًا إلى أنه تلقى تقارير إيجابية بشأن لقاح مضاد للفيروس.

وأضاف "بايدن"، في مؤتمر صحفي اليوم، الإثنين، أنه سيتم توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا مجانًا عندما يكون جاهزًا للاستخدام.

وأكد ضرورة أن يحظى لقاح كورونا الجديد بموافقة الخبراء والعلماء، لافتا إلى أن البلاد لا تزال تواجه شتاءً صعبًا بسبب الفيروس.

وأشار إلى أن إدارته ستبذل أقصى ما في وسعها لمكافحة كورونا، داعيًا الأمريكيين إلى الاتحاد لمواجهة الوباء.

وتابع "سأكون رئيسا لكل المواطنين وحان الوقت لوضع الخلافات جانبا"، مطالبًا بارتداء الكمامات حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.

وكان جو بايدن أعلن اليوم، الإثنين، تشكيل فريق طبي للبدء في مواجهة فيروس كورونا المستجد في أمريكا، الذي أودى بحياة أكثر من 200 ألف شخص هناك.

وأصدر بايدن بيانًا نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، حول التقدم الذي تم إحرازه بشأن لقاح "فايزر" المضاد لكورونا،  قال فيه إنه "يهنئ السيدات والرجال الرائعين الذين ساعدوا على إنتاج هذا الاختراق وإعطائنا سببًا للأمل".

واستطرد "في الوقت نفسه، من المهم إدراك أن نهاية الحرب ضد كورونا لا تزال مستمرة لشهور".

وقالت المنظمة إن تجارب لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا إيجابية للغاية.

وأضافت أن لقاح فايزر قد يغير الوضع الوبائي لفيروس كورونا بحلول مارس المقبل.

وأوضحت أن العالم يحتاج إلى 4.5 مليار دولار في 2021 لتمويل منتجات تتعلق بكورونا بما فيها اللقاح.

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