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توك شو

بلده منتخبتوش.. رد عنيف من أحمد موسى تعليقا على خسارة مرتضى منصور

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 07:40 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن كيان نادي الزمالك كبير جدا، والمستشار مرتضى منصور دخل انتخابات مجلس النواب بصفته مواطن له حق الترشح وليس رئيس نادي الزمالك. 

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، قائلا: «البرنامج لا يهاجم أحدا ولكن ينقل الحقيقة إلى الناس، نادي الزمالك لا يقف على أشخاص وتولي رئاسته أكثر من 28 رئيسا».

وأكد موسى، أنه يقدم الحقيقة في برنامجه؛ وسبق أن ساند المستشار مرتضى منصور في عام 2015، ولكن الآن ينقل الحقيقة كما هي.

ووجه اللوم على كل من انتقده بسبب حلقة أمس وتصريحاته بخصوص خسارة نادي الزمالك الانتخابات؛ مرددا: «المستشار مرتضى منصور مصدوم في الأصوات وبلده منتخبتوش».

وتابع موسى،: «الإعلام دوره ينقل الموجود على أرض الواقع ومرتضى منصور كان عضوا بالمجلس اليوم وغدا خارج البرلمان». 

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