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رياضة

طولان ينفي مطالبته برحيل عبد الناصر محمد وعادل زكي عن إنبي

الإثنين 09/نوفمبر/2020 - 11:50 م
صدى البلد
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ملك موسى
نفى حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي ما تردد في الساعات القليلة الماضية حول مطالبته برحيل عبد الناصر محمد مدير الكرة بالنادي البترولي وعادل زكي المدير الإداري للفريق.


وشدد المدير الفني لإنبي في تصريحات خاصة لصدي البلد على أنه لا أساس من الصحة لما تردد حول مطالبته برحيل الثنائي عن الفريق في الفترة الحالية، مبديا دهشته من الشائعات التي ترددت مؤخرا بشأن هذا الأمر. 


وأكد حلمي طولان أنه يعتمد على عبد الناصر محمد وعادل زكي بصورة كبيرة في إنبي ولم يطالب برحيل أي منهما كما تردد في الآونة الأخيرة وشدد على ثقته في قدرات مدير الكرة والمدير الإداري.


وأوضح المدير الفني للفريق البترولي أن هذه الشائعات هدفها التأثير على إنبي في الفترة الحالية، وطالب الجميع بتحري الدقة في الأنباء التي تنتشر بشأن إنبي من قبل المسؤولين بالفريق والإدارة.

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