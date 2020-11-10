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محمود الأنصاري: استمرار فيروس كورونا ولكن ببطء أمان للمواطنين.. فيديو

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمود الأنصاري، استشاري أول مناعة بكلية الطب جامعة عين شمس" إن العالم كان لديه سيناريو ما بعد  فيروس كورونا بأنه كان من المتوقع جدا أن يتخلى جميع المواطنين في العالم عن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف الأنصاري خلال لقائه في برنامج رأي عام المذاع على قناة "TeN"،  أن أعداد زيادة الإصابات بالعالم لها علاقة بسلوك البشر، بالإضافة إلى قرب خروج اللقاح هذا ساعد على زيادة أعداد الإصابات 10 أضعاف مرة أخرى.

واوضح الأنصاري، أن فيروس كورونا نوع من أنواع فيروسات نزلات البرد، حيث أنه فيروس متوطن حتى يوم الدين، ولكنه بمرور الوقت تنخفض قدرته على الانتشار.

ونوه بأن استمرار فيروس كورونا ولكن ببطئ هو أمان للمواطنين، أي لابد أن نلتزم بالإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أن الإعلان عن أي لقاح ما هو إلا سياسة وتجارة وغير ذلك ليس له مقام آخر.

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