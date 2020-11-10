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منوعات

على حافة الإصابة بالأمراض العقلية.. الناجون من فيروس كورونا في خطر

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:35 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أظهرت دراسة جديدة، أن الناجين من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"؛ أكثر عرضه للإصابة بأمراض عقلية. 

ووجدت الدراسة وفق ما نقلته فضائية "سي جي تي ان" الصينية أن 20% من المصابين بفيروس كورونا تم تشخيصهم بإضطراب نفسي في غضون 90 يوما بعد التعافي. 

وقالت الدراسة إن القلق والاكتئاب والأرق أكثر شيوعا، لدى المتعافين من كورونا، والذين مروا بمشاكل في التنفس أثناء الإصابة، بالإضافة إلى وجود مخاطر أعلى للإصابة بالخرف وضعف النشاط الدماغي. 

ومن جهته، قال بول هاريسون ، أستاذ الطب النفسي في جامعة أكسفورد البريطانية: "كان الناس قلقين من أن الناجين من كوفيد -19 سيكونون أكثر عرضة للإصابة بمشاكل الصحة العقلية ، ونتائجنا ... تظهر أن هذا مرجح".

وأضاف هاريسون أن الأطباء والعلماء في جميع أنحاء العالم بحاجة ماسة إلى التحقيق في الأسباب وتحديد علاجات جديدة للأمراض العقلية بعد الإصابة بكوفيد-19. 

ووجدت الدراسة أيضًا أن الأشخاص الذين يعانون من مرض عقلي موجود مسبقًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا بنسبة 65% أكثر من غيرهم.

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