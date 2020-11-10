نسيوا التعليم وفقدوا التركيز.. كورونا يؤثر على مهارات الأطفال

أثر وباء فيروس كورونا المستجد وفترات الإغلاق على معظم الأطفال، حيث وجدت تقارير أنهم يتراجعون عن تعلمهم وقد عاد بعضهم بشكل كبير بمهاراتهم الاجتماعية مثل استخدام الشوكة والسكين وغيرها من المهارات الأخرى.





وحذرتقرير من هيئة مراقبة التعليم البريطانية من أن بعض الأطفال الصغار قد نسيوا كيفية استخدام السكين والشوكة أو عادوا إلى الحفاضات، كما يقول المفتشون إن الأطفال الأكبر سنًا فقدوا قدرتهم على القراءة، بحسب ما نشرت "بي بي سي" البريطانية.





وفحصت Ofsted تأثير جائحة Covid-19 على الأطفال، ووجدوا أنه عانت مجموعة الأطفال الصغار "الأكثر تضررًا" من قضاء الوقت خارج المدرسة، والعودة إلى الوراء في الكلمات والأرقام والعودة إلى الحفاضات أو فقدان "المهارات الأساسية" مثل استخدام السكين والشوكة .





ويوضح التقرير أن غالبية الأطفال في أعمار متوسطة تراجعوا عن تعلمهم بدرجات متفاوتة منذ أن تم إغلاق المدارس أمام معظم الأطفال وتقييد الحركة، وهناك أيضًا أطفال وجدوا أن الإغلاق تجربة إيجابية، هؤلاء الأطفال الذين ينتمون إلى خلفيات داعمة ولكن ليست بالضرورة ميسورة الحال ، ربما استفادوا من إحساس أكبر بالجلوس مع الوالدين و قضاء وقت ممتع كعائلة.





وبين الأطفال الأكبر سنًا ، يحذر Ofsted من فقدان التركيز بين العائدين إلى المدرسة وأن "المشاجرات عبر الإنترنت" التي بدأت على وسائل التواصل الاجتماعي أثناء الإغلاق يتم الآن "لعبها في الفصل الدراسي".



