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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالأحياء ويجتمع مع لجنة مراجعة الاشتراطات البنائية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:54 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد
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كتب محمد الغزاوى
عقد اللواء عادل الغضبان ،محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، اجتماعا موسعا ، مع رؤساء الأحياء وعدد من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ، لمتابعة آخر مستجدات سير العمل داخل مختلف أحياء المحافظة ، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد .

واستعرض المحافظ مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة آخر تطورات الأعمال حول المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها ، مشددا على المتابعة المستمرة للمشروعات بما يضمن سرعة الانتهاء منها ، وكذلك شدد على الاهتمام بملف النظافة ورفع كفاءة الشوارع والأحياء ومنع أى تجمعات للقمامة حفاظا على الشكل الحضارى للمحافظة ، و الاستجابة لشكاوى المواطنين فى هذا الشأن .


وفى سياق اخر عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد  اجتماعا مع لجنة مراجعة الاشتراطات البنائية للمحافظة وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة  اعضاء اللجنة ممثلي كلية هندسة بورسعيد  ( قسم التخطيط العمراني) و مديري ادارة التخطيط العمراني و مدير عام مديرية الاسكان

و تعمل اللجنة على إعداد الاشتراطات البنائية الجديدة واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني بالقاهرة بغرض ضبط العمران داخل محافظات الجمهورية.
 
حيث تم البدء في دراسة الكثافات البنائية والسكانية لكل منطقة على حده و ايضا مناقشة الاقتراحات العلمية التى توصلت اليها اللجنة حتى الان لضبط العمران بالمحافظة.

وخلال اللقاء ، تابع محافظ بورسعيد مستجدات العمل حول موقف التصالح فى مخالفات البناء فى الأحياء ، موجها بالتيسير على المواطنين وسرعة التقدم للانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بدفع التصالح فى مخالفات البناء لمنع تنفيذ عقوبات على المخالفين.
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالأحياء ويجتمع مع لجنة مراجعة الاشتراطات البنائية
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالأحياء ويجتمع مع لجنة مراجعة الاشتراطات البنائية
محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالأحياء ويجتمع مع لجنة مراجعة الاشتراطات البنائية

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