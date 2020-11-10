محافظ بورسعيد يتابع سير العمل بالأحياء ويجتمع مع لجنة مراجعة الاشتراطات البنائية

واستعرض المحافظ مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة آخر تطورات الأعمال حول المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها ، مشددا على المتابعة المستمرة للمشروعات بما يضمن سرعة الانتهاء منها ، وكذلك شدد على الاهتمام بملف النظافة ورفع كفاءة الشوارع والأحياء ومنع أى تجمعات للقمامة حفاظا على الشكل الحضارى للمحافظة ، و الاستجابة لشكاوى المواطنين فى هذا الشأن .









وفى سياق اخر عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا مع لجنة مراجعة الاشتراطات البنائية للمحافظة وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة اعضاء اللجنة ممثلي كلية هندسة بورسعيد ( قسم التخطيط العمراني) و مديري ادارة التخطيط العمراني و مدير عام مديرية الاسكان



و تعمل اللجنة على إعداد الاشتراطات البنائية الجديدة واعتمادها من المجلس الأعلى للتخطيط العمراني بالقاهرة بغرض ضبط العمران داخل محافظات الجمهورية.



حيث تم البدء في دراسة الكثافات البنائية والسكانية لكل منطقة على حده و ايضا مناقشة الاقتراحات العلمية التى توصلت اليها اللجنة حتى الان لضبط العمران بالمحافظة.

