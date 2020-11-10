مفيش أمل.. مواطنة تستغيث لعلاج طفلة تعانى من التهاب في الأعصاب

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استغاثت المواطنة نور عمرو بموقع " صدي البلد الإخباري " ل علاج الطفلة بيرلا احمد التى تبلغ من العمر 9 اشهر وتعانى من التهاب ف الأعصاب .وقالت نور " بيرلا بقالها شهر في الرعاية ع جهاز التنفس الصناعي والدكاترة بيقولو مفيش امل تتشال من عليه إلا لما تعالج مشكلة الأعصاب وهي عندها التهاب ف الأعصاب " .