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بين الناس

مفيش أمل.. مواطنة تستغيث لعلاج طفلة تعانى من التهاب في الأعصاب

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:05 م
صدى البلد
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سيد احمد
استغاثت المواطنة نور عمرو بموقع " صدي البلد الإخباري " ل علاج الطفلة بيرلا احمد التى تبلغ من العمر 9 اشهر وتعانى من التهاب ف الأعصاب .

وقالت نور " بيرلا بقالها شهر في الرعاية ع جهاز التنفس الصناعي والدكاترة بيقولو مفيش امل تتشال من عليه إلا لما تعالج مشكلة الأعصاب وهي عندها التهاب ف الأعصاب " .

للتواصل مع القارئ:

٠١٠١٣٧٨٦٦٩٣

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مفيش أمل.. مواطنة تستغيث لعلاج طفلة تعانى من التهاب في الأعصاب
مفيش أمل.. مواطنة تستغيث لعلاج طفلة تعانى من التهاب في الأعصاب
مفيش أمل.. مواطنة تستغيث لعلاج طفلة تعانى من التهاب في الأعصاب
مفيش أمل.. مواطنة تستغيث لعلاج طفلة تعانى من التهاب في الأعصاب
مفيش أمل.. مواطنة تستغيث لعلاج طفلة تعانى من التهاب في الأعصاب
مفيش أمل.. مواطنة تستغيث لعلاج طفلة تعانى من التهاب في الأعصاب
مفيش أمل.. مواطنة تستغيث لعلاج طفلة تعانى من التهاب في الأعصاب
مفيش أمل.. مواطنة تستغيث لعلاج طفلة تعانى من التهاب في الأعصاب
مفيش أمل.. مواطنة تستغيث لعلاج طفلة تعانى من التهاب في الأعصاب
مفيش أمل.. مواطنة تستغيث لعلاج طفلة تعانى من التهاب في الأعصاب
مفيش أمل.. مواطنة تستغيث لعلاج طفلة تعانى من التهاب في الأعصاب
مفيش أمل.. مواطنة تستغيث لعلاج طفلة تعانى من التهاب في الأعصاب

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