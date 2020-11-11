مبروك عطية: دعاء «ربنا يدي كل واحد على قد نيته» لا أصل له في الإسلام.. فيديو

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن قول "حسبي الله ونعم الوكيل"؛ معناها أن الله "كافيني"، ولا علاقة لها بالظلم ولا المظلمة ولا يوجد في الإسلام "الحسبنة".





وأضاف "عطية"، في لقائه على فضائية "إم بي سي مصر"، أن دعاء "ربنا يدي كل واحد على قد نيته" لا أصل ولا أساس له في الدين.





وأشار إلى أن هذه الجملة "حسبي الله ونعم الوكيل" نقولها في أي وقت حتى في أفضل الأوقات، مستشهدًا بقوله تعالى: "الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ" منوها أنهم لم يكونوا في حال دعاء أو حسبنة على الغير.



