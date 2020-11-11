تصميم جديد يحول تويوتا سوبرا إلى سيارة suv.. صور

أصبحنا نعيش الآن في عالم السيارات الـ SUV حيث يتم وقف إنتاج العديد من السيارات السيدان والسيارات الرياضية من أجلها، وتحويل الكثير منها إلى سيارات SUV، ولكن تم تحويل واحدة من أعرق وأهم السيارات الرياضية إلى SUV وهى تويوتا سوبرا موديل 2021.





وقام المصمم K Design AG بعمل تصميم رقمي تخيلي لسيارة تويوتا سوبرا ممزوجة بسيارة تويوتا فينزا، ورغم غرابة الفكرة، لكننا نعتقد أن التصميم يبدو جميل بشكل مفاجئ.





يعتبر التصميم الجديد ليس مختلفا كثيرا من الواجهة الأمامية لسوبرا الأساسية مع الاكصدامات بفتحات الهواء الكبيرة، ونلاحظ أن المصابيح الأمامية والواجهة الأمامية تنسجم بسهولة مع غطاء محرك فينزا، لكن التصميم يفتقر إلى أي رفارف عجلات بارزة أو أي علامة أخرى على أنها سيارة عالية الأداء.





وتحصل السيارة على مشتت هواء سوبرا الضخم وفتحات عادم مزدوجة من الخلف، وكما هو الحال في الأمام، تتدفق هذه التفاصيل بسلاسة مع الباب الخلفي لـ فينزا.





وتتوفر السيارة تويوتا سوبرا موديل 2021 بمحرك توربو رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر، بالإضافة إلى محرك سداسي الأسطوانات مزود بشاحن توربيني مأخوذ من بي إم دبليو، وتتسارع السيارة مع هذا المحرك ذو سعة 3.0 لتر إلى 96 كلم في 3.9 ثانية فقط، وتولد 382 حصانا و500 نيوتن - متر من عزم الدوران.