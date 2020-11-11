وزير الصحة الروسي يعلن إطلاق الإنتاج الصناعي للقاح (سبوتنيك- V) المضاد لـ(كورونا)

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو إطلاق الإنتاج الصناعي للقاح (سبوتنيك- V) المضاد لفيروس (كورونا) وبدء توزيعه عبر الأقاليم الروسية.





وقال الوزير الروسي، خلال لقاء لوزراء صحة الدول الأعضاء بمجموعة (بريكس) اليوم الأربعاء: "لقد دخل لقاح (سبوتنيك-V)، وهو أول لقاح مسجل رسميا في العالم، التداول العام، وبدأ توزيعه اليوم على الأقاليم الروسية".





وأضاف "إن الإنتاج الصناعي لهذا اللقاح يزداد حاليا، وقد قام منتجوه بوضع معاييره التكنولوجية وإطلاق إنتاجه بكميات كبيرة".





بدورها، أعلنت نائب رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا اليوم أنه من المقرر إنتاج نصف مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك - V" خلال شهر نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أنه سيتم إنتاج 1.5 مليون جرعة في يناير و 3 ملايين في فبراير و 6 ملايين جرعة في الشهر اعتبارًا من شهر أبريل من العام القادم.





كانت أوكسانا درابكينا مديرة المركز الوطني للبحوث الطبية للعلاج والطب الوقائي بوزارة الصحة الروسية، قد أكدت أمس الأول الاثنين الماضي أن مراقبة اللقاح المضاد لفيروس (كورونا) (سبوتنيك- V) لدى المواطنين، الذين تم تطعيمهم، تظهر أن فعالية اللقاح تزيد على 90%.





وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل هذا اللقاح كأول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا أغسطس الماضي .. وحتى الآن تم تسجيل لقاحين في روسيا، الأول "سبوتنيك ــ V" ويطوره مركز "جامالي" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه اسم "إيبيفاك كورونا"ويطوره مركز "فيكتور" الروسي الحكومي.





وتضم مجموعة (بريكس) كلا من: البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا.