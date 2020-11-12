الصوب الزراعية المشروع القومي للرئيس السيسي للحفاظ على أمن مصر الغذائي.. فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "الصوب الزراعية المشروع القومي للرئيس السيسي للحفاظ على أمن مصر الغذائي"، وبلغ إجمالي موافقات التراخيص التي تم اعتمادها في الموسم الشتوي الجديد لصوب الخضراوات 38 ألف صوبة تبدأ مساحتها من قيراطين إلى 6 قراريط ليصل الإجمالي في الموسمين الصيفي والشتوي إلى 65 ألف صوبة.







وتعتبر الصوب الزراعية أحد أهم المشروعات القومية، التي تحقق مكاسب عدة للاقتصاد وهامش ربح للفلاحين واستقرار لأسعار السلع الاستهلاكية، إذ أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لسد الفجوة الغذائية بين إنتاج واستهلاك مصر من الخضراوات والفاكهة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، ومن أهم المشروعات القومية الكبيرة، التي تسهم في الحفاظ على أمن مصر الغذائي.



