الصوب الزراعية المشروع القومي للرئيس السيسي للحفاظ على أمن مصر الغذائي.. فيديو

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان "الصوب الزراعية المشروع القومي للرئيس السيسي للحفاظ على أمن مصر الغذائي"، وبلغ إجمالي موافقات التراخيص التي تم اعتمادها في الموسم الشتوي الجديد لصوب الخضراوات 38 ألف صوبة تبدأ مساحتها من قيراطين إلى 6 قراريط ليصل الإجمالي في الموسمين الصيفي والشتوي إلى 65 ألف صوبة.
وتعتبر الصوب الزراعية أحد أهم المشروعات القومية، التي تحقق مكاسب عدة للاقتصاد وهامش ربح للفلاحين واستقرار لأسعار السلع الاستهلاكية، إذ أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي لسد الفجوة الغذائية بين إنتاج واستهلاك مصر من الخضراوات والفاكهة التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية، ومن أهم المشروعات القومية الكبيرة، التي تسهم في الحفاظ على أمن مصر الغذائي.
ووصل المشروع إلى مرحلته الثالثة ومع اكتمال المشروع في العام المقبل سيوفر أكثر من 1.5 مليون طن من الخضراوات سنويًا مع إتاحة أكثر300 ألف فرصة عمل جديدة ومباشر. ومع التعاون المثمر التي قدمته العديد من أجهزة الدولة وفي مقدمتها وزارة الزراعة والري والكهرباء للشركات التي شاركت في التنفيذ والعديد من الشركات المصرية إضافة إلى شركة الإسبانية وبالتزامن مع المشروع القومي.
وبدأت وزارة الزراعة في التوسع بشكل إضافي من خلال منح الفلاحين تراخيص إنشاء الصوب الزراعية، والتي تحقق مكاسب عدة للاقتصاد وهامش ربح للفلاحين واستقرار في الأسعار الخاصة بالسلع الاستهلاكية، وذلك من خلال الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ممثلة في إدارة الخضر التي تضمن حصول الفلاح على الترخيص والشتلات من مصادر موثوق بها ومنتجة من أنواع تقاوي مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج.