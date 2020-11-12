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محافظات

مكتبة الإسكندرية تنظم ندوة حول التوعية بخطورة مرض السكري

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 11:54 ص
صدى البلد
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أحمد بسيوني
ينظم قطاع المكتبات بمكتبة الإسكندرية محاضرة تفاعلية مباشرة عبر الإنترنت (ويبنار) بعنوان "مرض السكر: سبل الوقاية والعلاج"، يلقيها الدكتور كامل حميدة؛ أستاذ أمراض الباطنة والسكر بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، وذلك الساعة الثانية ظهر يوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر.

وتأتي المحاضرة تزامنًا مع اليوم العالمي لمرض السكري في نوفمبر من كل عام؛ وتهدف إلى التوعية بخطورة هذا المرض الذي يتسبب في مضاعفات على مستوى مختلف أجهزة الجسم والذي يمكن أن يزيد من خطر الوفاة المبكرة.

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وكانت مكتبة الإسكندرية قد أعلنت عن استئناف نشاطها كاملًا في جميع القطاعات والأنشطة اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 13/9/2020 وفقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقدمت مكتبة الإسكندرية عددًا من الفعاليات "عبر الإنترنت" خلال الفترة الماضية، شمل عددًا من المحاضرات الثقافية، والفعاليات الفنية، والجولات الحية من داخل متاحف ومعارض مكتبة الإسكندرية، وكانت تبث مباشرة على قناة المكتبة على موقع يوتيوب، بالإضافة إلى صفحاتها الرسمية على موقع فيسبوك.

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