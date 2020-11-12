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أخبار العالم

أردوغان كاذب.. روسيا تكشف حقيقة مشاركة القوات التركية في حفظ السلام بكاراباخ

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 12:47 م
روسيا تكشف حقيقة
روسيا تكشف حقيقة مشاركة القوات التركية في حفظ السلام في كارا
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دعاء أبوهشيمة
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أنه لم ولن يتم إرسال أي بعثات حفظ سلام تركية إلى إقليم ناجورنو كاراباخ، وذلك في أعقاب اعلان الرئيس التركي، رجب طيب اردوغان أن القوات التركية ستشارك إلى جانب القوات الروسية بحفظ السلام في كاراباخ. 

ووفقا لوكالة تاس الروسية، قال لافروف، لوسائل إعلام روسية وأجنبية في مقابلة تتعلق بالقضايا الحاسمة على جدول الأعمال الدولي اليوم الخميس: "لن يتم إرسال أي وحدات حفظ سلام تابعة للجمهورية التركية إلى ناجورنو كاراباخ"، مضيفا: "هناك نصًا واضحًا في هذا الشأن في البيان المشترك لقادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا بشأن الإنهاء الكامل للأعمال العدائية في ناغورنو كاراباخ".

وقال لافروف إن حدود تنقل المراقبين الأتراك سيحدها المركز الروسي التركي للسيطرة على وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ الواقعة في أذربيجان.

وتابع قائلا: "حدود تنقل المراقبين الأتراك محدودة بتلك الإحداثيات الجغرافية التي سيتم تحديدها لموقع مركز المراقبة الروسي التركي، الذي يتم إنشاؤه في أذربيجان، في ذلك الجزء من الأراضي غير القريب من كاراباخ و التي سيتم الاتفاق عليها بالإضافة إلى ذلك".

وقال كبير الدبلوماسيين إن روسيا لا ترى أي محاولات لعرقلة الاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن ناجورنو كاراباخ. وقال لافروف "حتى الآن لا أرى أي مؤشرات على أن أحدا يحاول خرق هذه الاتفاقات".

وكان الرئيس التركي قد صرح، أمس الأربعاء، بأن القوات التركية ستشارك إلى جانب القوات الروسية بحفظ السلام في كاراباخ، بعد توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء المركز التركي الروسي المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ.

وقال أردوغان إنه "جرى التوقيع صباح اليوم على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء المركز التركي الروسي الذي سيراقب وقف إطلاق النار ويشرف عليه في قره باغ".

وأضاف الرئيس التركي أن المهاجرون الأذربيجانيون سيعادون إلى أراضيهم بإشراف المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين.

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