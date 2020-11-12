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محافظات

تنفيذ 6 قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجا في الدقهلية

الخميس 12/نوفمبر/2020 - 04:04 م
الدكتور أيمن مختار
الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
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همت الحسينى
أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه فى إطار التنسيق والتعاون مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أنه تم إعداد خطة لتنفيذ 6 قوافل طبية علاجية للقرى الأكثر احتياجا خلال شهر ديسمبر القادم بنطاق المحافظة لتوفير الخدمات الصحية للمواطنين بهذه القرى وصرف العلاج لهم بالمجان.

وذلك فى إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ببناء الإنسان وبصحة المواطنين بمحافظات مصر ومن خلال تنظيم القوافل الطبية للقرى الأكثر احتياجا.

جاءت تصريحات "المحافظ" بعد إطلاعه اليوم الخميس على التقرير الذى عرضه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بشأن خطة القوافل الطبية، حيث يتم تنفيذ القوافل بقرى اليوسيفيه بمركز بني عبيد، وقرية دميانه، والروضة، وجاليا الاولى بمركز بلقاس، وقرية الشركة 2 بمركز دكرنس، وقرية المالحة بمركز المنصورة.

وأوضح وكيل الوزارة أن القافلة الواحدة يتم تنفيذها على يومين وهى أيام الاثنين والثلاثاء أسبوعيا، عدا قرية دميانة ببلقاس يتم تنفيذ القافلة الطبية بها في يومي الجمعة والسبت، ولتغطية الخدمة للمترددين عليها من أبناء القرية والقرى المجاورة.

وأضاف محافظ الدقهلية أنه خلال شهر نوفمبر الماضي تم توقيع الكشف الطبي على 1994 مواطنا بالقوافل الطبية بقريتي 30 بصار بمركز بلقاس والزهيري ببني عبيد بتكلفة تقرب من 103 آلاف جنيه، وصرف العلاج اللازم مجانا.

وقرر المحافظ تحويل 276 منهم للمستشفيات والعيادات لإجراء عمليات جراحية واستكمال العلاج نظرا لظروفهم الاجتماعية.

 ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة بضرورة ادراج كافة القرى الاكثر احتياجا على التوالى بنطاق المحافظة لتقديم الخدمة الطبية لمواطنيها.

وقد أشار المحافظ إلى أن منظومة القوافل الطبية التى يتم تنفيذها بنطاق محافظة الدقهلية بالتعاون والتنسيق التام مع وزارة الصحة تستهدف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين فى القرى الأكثر احتياجا فى أماكنهم تخفيفا للعبء عنهم.

وقد أكد "المحافظ" اهتمامه البالغ بوصول الخدمة الصحية لجميع القرى والعزب بدائرة المحافظة فى إطار الخطة التى يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الصحة.

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