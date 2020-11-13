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محمد محمود عبدالعزيز يحيي ذكرى وفاة والده

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 06:53 ص
محمد محمود عبد العزيز
محمد محمود عبد العزيز ووالده
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مصطفى كرم
نشر الفنان محمد محمود عبد العزيز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له مع والده الراحل الفنان محمود عبد العزيز في ذكرى وفاة الرابعة. 

وعلق محمد محمود عبد العزيز على الصورة قائلا "اشتقت لسلام نفسى و دفئ قربك اشتقت لفرحة قلبى بصدق حبك اشتقت لصورتك، لصوتك، لهيئتك اشتقت لهيبتك اشتقت لصمتى فى حضرتك اشتقت لحضرتك".

يذكر أن آخر أعمال محمد محمود عبد العزيز مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 

العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" ومرڤت أمين،، بالإضافة إلى منة فضالى ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".
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