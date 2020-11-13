التضامن في أسبوع| تدريب 100 ألف طالب بـ 8 جامعات.. وتدريب 17 ألف مكلفة بالخدمة العامة بـ 25 محافظة.. فيديو

وزيرة التضامن الاجتماعى:

الفن صوت الشعوب وضميرها الحي.. والأعمال الفنية ساهمت في تعديل القوانين وطرح قضايا ومعالجة اتجاهات وترسيخ قيم ومبادئ

تدريب 100 ألف طالب على مستوى 8 جامعات مصرية من خلال ٣٥٠ عضو هيئة تدريس قام المشروع بإعدادهم لتنفيذ تدريبات مودة

تدريب 17 ألف مكلفة بالخدمة العامة على مستوى ٢٥ محافظة

افتتاح المرحلة الاولى من تطوير مؤسستي التثقيف الفكرى والرعاية الذاتية بالمرج

3,5 مليون جنيه تكلفة التطوير لزيادة السعة وإلحاق قوائم الانتظار

بدء الاختبارات الشفوية لمشرفي الجمعيات الأهلية لموسم حج 1442هـ / 2021م

فرصة يطلق أول مبادرة في سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي لمستفيدي "تكافل وكرامة" للخروج من المساعدات

تطبيق مفاهيم سلاسل القيمة لأول مرة في مصر لتنمية مشروعات مستدامة منتجة بمحافظة كفر الشيخ





شهدت وزارة التضامن الاجتماعى على مدى الـ7 أيام الماضية أحداثًا عديدة ، تمثلت فى عقد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى سلسلة اجتماعات داخل وخارج الوزارة ، كما قامت بعدة زيارات لمتابعة برامج وأنشطة الوزارة، يالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع جامعتى القاهرة وحلوان، وافتتاح عدة مراكز تقدم خدمات وأنشطة للفئات الأولى بالرعاية، نستعرض أبرزها فى السطور التالية:





إنقاذ سيدة بالشرقية

وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق أطفال وكبار بلا مأوي للتعامل مع سيدة مسنة متواجدة بالشارع بمحافظة الشرقية.

وعلي الفور تحرك الفريق وتبين ان السيدة تدعي ف.أ ٦٣ عاما تعاني من الشلل الرعاش وزوجها متوفي وليس لديها ابناء وبعد وفاة زوجها استمرت بمنزل زوجها ولكن بمرور الوقت تدهورت حالة المنزل وهو بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية والمنزل عبارة عن بيت قديم بالطين دون سقف،وقام فريق الوحدة المتنقلة بالشرقية بايداعها بدار بسمة للكبار بلا مأوى بالزقازيق.





المشاركة فى مهرجان الإسكندرية السينمائي





شاركت وزارة التضامن الاجتماعي بـ ٥ أفلام تسجيلية قصيرة ضمن فعاليات "مهرجان الاسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط نوفمبر ۲۰۲۰".





وتأتي مشاركة وزارة التضامن الاجتماعي في المهرجان بهدف توثيق التنمية المجتمعية سنيمائيا، حيث قامت الوزارة بترجمة كافة برامجها التنموية إلى أفلام تسجيلية قصيرة وفي أقل من أربع سنوات حفظت في مكتبتها ما يزيد على ٥٠ فيلما.





وشاركت الوزارة بالعديد من هذه الأفلام التسجيلية في مختلف المهرجانات المحلية والعربية والدولية وحصدت العديد من الجوائز، وذلك من أجل تعزيز الوعي العام بقضايا التضامن الإجتماعي من خلال الفن والسينما.





وشاركت وزارة التضامن الاجتماعي في مهرجان الإسكندرية السينمائي بفيلم "نساء التضامن" الذي يتناول عددا من القضايا التي اهتمت بها الوزارة في ملف التمكين الاقتصادي للمرأة وقرض مستورة وبرنامج تكافل وكرامة وبرنامج وعي ونماذج ناجحة من سيدات التضامن من الأيتام ومشروع الغارمين ومنظمات المجتمع المدني.





كما شاركت الوزارة أيضا بفیلم "دیارنا الفيوم" وتدور أحداثه حول قصة حياة سيدتين من الفيوم اشتهرتا في المحافظة بحرفتهم الرائعة في صناعة الخوص والخزف، فصلا عن مشاركتهما في معرض ديارنا للأسر المنتجة.





كما تضمنت المشاركة في المهرجان أيضا فیلم "حياة جديدة"، والذي يتناول تعاون الوزارة مع القطاع الخاص في توظيف الأشخاص من ذوي الإعاقات السمعية في مختلف الوظائف بكبرى الشركات لتمكينهم ودمجهم في المجتمع ، بالاضافة إلى المشاركة بفيلم "التدخل السريع" الذي يتناول حياة فريق من أهم فرق الوزارة وهو فريق التدخل السريع وكيفية تعامله مع الحالات التي يتم الإبلاغ عنها وكيفية إيداعهم في دور الرعايا.





كما شاركت الوزارة بفیلم "فرصة تانية" وتدور أحداثه حول تطوير المؤسسة العقابية بالمرج وما يتلقاه الأبناء من برامج لإعادة الدمج والتأهيل ومنحهم فرصة حقيقية للحياة بشكل أفضل.





توظيف الفن لتعزيز الوعي العام بقضايا التضامن الاجتماعي





شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، في ندوة "توظيف الفن لتعزيز الوعي العام بقضايا التضامن الاجتماعي" من خلال الأعمال الفنية والدرامية والغنائية، وذلك على هامش فعاليات مهرجان الاسكندرية السينمائي.





وترأس الجلسة الكاتب الصحفي الأمير أباظة رئيس المهرجان، كما شارك في الجلسة الفنانة إلهام شاهين والمخرجة إيناس الدغيدي والفنانة هاله صدقي.





وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمتها خلال الندوة، أن الفن هو صوت الشعوب وضميرها الحي، مشيرة إلى أن هناك أعمالا فنية كانت غايتها التعبير عن المعتقدات بمختلف أنواعها، وعكست طريقة تفكير الإنسان عبر الحقب الزمنية المختلفة، وتفسيره للظواهر والأحداث بالشكل الذي يعكس تطور الفكر الانساني ، وما تخلل هذا التطور من أسباب قادت إلى حدوث مختلف التحولات والتغيرات في نظرة الإنسان وتفاعله مع معطيات الحياة المختلفة.

وأوضحت أن هناك أعمالا فنية عالجت القيم والمبادئ الأخلاقية، من خلال تجسيد النواحي الإيجابية في السلوك، والتأكيد على دور الإنسان الفاعل في إقامة الحياة على أسس تحفظ للمجتمع هيبته وتحافظ على كيانه من التصدع، كما أن هناك أعمالا فنية مهمة صورت للمشاهد طابع الحياة الاجتماعية والنظم الاقتصادية والسياسية فى حقبة زمنية معينة، مشيرة إلى أن أصحاب تلك الأعمال تعمدوا نقل وتصوير هذا الواقع كما هو، وبالشكل الذي جعل هذه الأعمال الفنية بمثابة نواة أساسية لتشريعات انسانية واجتماعية حاسمة.





وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلي انه لا يمكن بأي حال تجاهل بعض الافلام التي كانت سببا في تغيير بعض القوانين مثل فيلم "جعلوني مجرما " والذى تم انتاجه عام 1954 وشارك فى كتابته وبطولته الفنان الراحل فريد شوقى والذى كان سببًا أساسيا فى صدور قانون يقضي بشطب السابقة الأولى من صحيفة الأحوال الجنائية للجاني، ويمنح أصحاب السوابق الأولى فرصة جادة للتوبة، وبداية جديدة للحياة، وكذلك فيلم "كلمة شرف" الذى تم إنتاجه عام 1973، والذي يعد من أهم أفلام السينما المصرية التي أنتجت في سبعينيات القرن الماضي، حيث أنه تسبب بعد عرضه في السينما في تعديل أحد أهم قوانين السجون، وفيلم " أريدُ حلًا "الذى أنتج عام 1975 بطولة سيدة الشاشة العربية الفنانة فاتن حمامة، وكان سببا رئيسيا فى إصدار "قانون الخلع" الذي أنهى معاناة الكثير من النساء ودعم حقوق المرأة ،وفيلم "آسفة أرفض الطلاق" بطولة الفنانة ميرفت أمين، إنتاج عام 1980، والذي ناقش قانون الأحوال الشخصية وحق الرجل في التطليق الغيابي، وطرح قضية تتعلق بالتمييز ضد النساء، وغيرها من الأفلام التي ناقشت قضايا اجتماعية حقيقية مثل الشموع السوداء واليتيمتين وطيور الظلام وتيتو.





وقالت الوزيرة إن هناك أيضا العديد من المسلسلات التلفزيونية التى كانت بمثابة منصة اجتماعية مهمة مثل عادات وتقاليد ورحلة أبو العلا البشري ويوميات ونيس، والتي ناقشت بحيادية ومهنية تامة الكثير من القضايا الاجتماعية التى عجزت كثير من وسائل الاتصال عن التعبير عنها كالمحاضرات والندوات والمؤتمرات وغيرها، مشيرة إلى أن الدراما الاجتماعية هى الوسيلة الأقرب إلى عقل المشاهد ووجدانه، وخاصة الفئات الأقل حظا من التعليم والثقافة.





وأوضحت نيفين القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى اعتمدت منذ باكورة نشأتها على كثير من وسائل الاتصال لإذكاء معارف المواطنين، ومن هذه الوسائل الندوات والمحاضرات والمؤتمرات وورش العمل وغيرها، وبالرغم من كثافة تلك الجهود وجدية تلك الوسائل، إلا أن عوائدها كانت شبه محدودة؛ لان معظم تلك الوسائل ارتبطت بجمهور يشترط فيه مستوى ثقافي وتعليمي معين.





وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعي تسعي بجدية نحو إحداث إصلاح اجتماعي حقيقي، كما تنشد الارتقاء بالمستوي المعيشي للمواطنين، وتعميق أهداف التوعية المجتمعية فى شتى المجالات؛ وذلك بهدف زرعها في اتجاهات الناس وسلوكهم بشكل عام، لذا تركز الوزارة على التواصل الدائم بالفنون والعمل على استخدامها كقنوات فعالة فى الوصول إلى القاعدة العريضة من الجماهير، فى أسرع وقت ممكن وبأكبر تأثير.





ودعت نيفين القباج إدارة المهرجان والفنانين للقاء عقب انتهاء فعاليات المهرجان لدراسة الملفات وبحث ترجمة أعمال وملفات الوزارة لأعمال درامية.





بروتوكول تعاون لتنفيذ خطة تطوير العشوائيات

وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارة وجامعة حلوان، من أجل تنفيذ الخطة الخاصة بتطوير العشوائيات وتنمية البيئة والمجتمع وذلك بمقر الجامعة.

ويأتى هذا البروتوكول فى إطار التزام الدولة بتنفيذ ما تضمنه الدستور الصادر عام 2014 بشأن وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات وإعادة التخطيط وتوفير البنية الأساسية والمرافق وتحسين حياة المواطنين والصحة العامة، والاهتمام برعاية محدودي الدخل فضلًا عن تطوير المناطق العشوائية ذات الخطورة وغير الآمنة، والاهتمام بالأبعاد الاجتماعية لكافة المواطنين ذات الصلة بذلك خاصة غير القادرين لتوفير حياة كريمة لهم.





ويعد هذا البروتوكول بمثابة توثيق لشراكة مجتمعية بين الطرفين محددة المهام والمسئوليات كل في حدود اختصاصه، وذلك تأكيدًا على ما تقتضيه ظروف المجتمع المصري والأهمية البالغة لبناء الإنسان خاصة في المناطق العشوائية لتحقيق الاستدامة وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030 .

وتلتزم وزارة التضامن بتفعيل التدخلات العاجلة بالمناطق العشوائية المراد التدخل فيها والواقعة في نطاق عمل جامعة حلوان ، بالإضافة إلى العمل على اكثر الاعداد للأسر القاطنة بالمناطق العشوائية المقرر التدخل فيها،وتوجيه القطاعات التابعة للوزارة للمساهمة في توفير الاحتياجات الخاصة بالأسر بهذه المناطق وفق الإمكانات المتاحة للعمل على دعم هذه الأسر ومعاونتها للعيش وفق حياة كريمة ،وتكثيف التدخل بمبادرات الوزارة ذات البعد الاجتماعي والبيئي والصحي والاقتصادي لخدمة أهالينا بالمناطق المشار إليها بالبروتوكول .





وتلتزم جامعة حلوان بتحديد المناطق العشوائية المراد التدخل فيها والواقعة في نطاق عمل الجامعة، كما تقوم بحصر الأسر القاطنة بالمنطقة العشوائية المراد التدخل فيها وتصنيفهم وفق عدة مؤشرات ( الدخل ومصادره- المستوى التعليمي – الفئات العمرية – النوع – المهارات – الحرف – المطلقات – الأرامل – المهجورات – المرأة المعيلة – الأطفال والشباب الذين لا يزالون يستكملون دراستهم ...الخ)،وحصر احتياجات الأسر بهذه المناطق والبدء الفوري في منطقة كفر العلو محل اهتمام الجامعة، بالإضافة إلى قيام مركز رصد بجامعة حلوان بدراسة المشكلات المجتمعية بالمناطق محل الدراسة،وتقديم وعرض وإتاحة البيانات والمعلومات والتقارير والدراسات الصادرة من المركز والجامعة والمتعلقة بموضوع البروتوكول .

تدشين برنامج "مودة" للعام الدراسي الجديد بجامعة حلوان





اطلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مشروع برنامج مودة للعام الدراسي 2020- 2021 بجامعة حلوان.

وشهدت وزيرة التضامن عرض فيلم تسجيلي عن نشاط المشروع وعرض أنشطة المشروع بجامعة حلوان ، وكذلك عرض (on line) لـ 22 تدريبًا يتم بالتوازى فى كافة كليات الجامعة.





وأكدت نيفين القباج أن الأسرة عبارة عن دولة صغيرة يحكمها نظم وقواعد، مشيرة الي أن النجاح في الأسرة يؤدي إلى نجاح دور الفرد في الوطن.





وأوصت وزيرة التضامن الاجتماعي طلاب جامعة حلوان بالاستمتاع ببرنامج مودة والاستفادة مع المعاني العديدة التي تصدر من البرنامج ، مشددة علي أن هذا البرنامج تفاعلي ويطرح الأفكار والرؤى لذلك يجب علي الطلاب الاستفادة منه.





وأوضحت أن وزارة التضامن الاجتماعي اختارت إطلاق مرحلة جديدة من مشروع برنامج ( مودة ) عبر جامعة حلوان تقديرا لدورها الرائد في إطار هذا المشروع القومي ، والذي يأتي في إطار تكليف مباشر من السيد رئيس الجمهورية لوزارة التضامن الاجتماعي بإعداد رؤية متكاملة لإعداد المقبلين علي الزواج ومواجهة ظاهرة الطلاق في مصر ، والتي وصلت إلي ٢١١٥٤٥ حالة طلاق عام ۲۰۱۸ .





وأكدت انه بتحليل المؤشرات الخاصة بهذه الحالات ؛ فقد رصدت وزارة التضامن الاجتماعي ارتفاعا في معدلات الطلاق في السنوات الأولى من الزواج ، حيث أن ۳۸ % من حالات الطلاق المسجلة تحدث خلال الثلاث سنوات الأولى من عمر الزواج ، و 15 % خلال السنة الأولى من الزيجة ، وهي مؤشرات تؤكد على أهمية استهداف الشباب في مرحلة ما قبل الزواج لتعريفهم بالأسس السليمة لاختيار شريك الحياة، والمفهوم الواقعي للزواج والحياة الأسرية وهو ما يشكل جوهر عمل مشروع ( مودة ) .





وقد قام المشروع كخطوة أولى بإعداد محتوى علمي تدريبي بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان واعتماده من المجلس الأعلى للجامعات ، ويتناول المحتوى العديد من الجوانب التي تهم الشباب المقبل على الزواج ، علي مستويين، يتمثل الأول في الجانب الاجتماعي والنفسي ويتضمن أسس اختيار شريك الحياة ، أدوار ومسئوليات كل طرف ، احترام الآخر ، التواصل والحوار الأسري ، مواجهة العنف بكل أنواعه ، إدارة الخلافات وحل الصراعات ، التربية الوالدية وإدارة الموارد الاقتصادية .





اما المستوى الثاني فيتمثل في الجوانب الصحية وتتضمن أهمية الفحص الطبي قبل الزواج - تداعيات زواج الأقارب - تنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات - فترة الحمل - وأهمية الأسرة الصغيرة . اما المستوى الثالث فيتمثل في الجوانب الشرعية وتتضمن فترة الخطوبة وأحكامها الحقوق والمسئوليات - الذمة المالية للزوجة.





واشارت نيفين القباج إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي قامت من خلال مشروع ( مودة ) خلال الفترة الماضية بتنفيذ العديد من الأنشطة منها اولا علي مستوي الاتصال المباشر وتتضمن تدريب 100 ألف طالب / ة على مستوى 8 جامعات مصرية من خلال ٣٥٠ عضو هيئة تدريس قام المشروع بإعدادهم لتنفيذ تدريبات مودة، وتدريب 17 ألف مكلفة بالخدمة العامة على مستوى ٢٥ محافظة، وتدريب واعداد شبكة من المدربين الشباب لتنفيذ تدريب مودة بمختلف الهيئات الشبابية على مستوى الجمهورية، وإطلاق مبادرة جديدة للتوعية الأسرية للمتعافين من الادمان الذين يتم علاجهم من قبل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وزوجاتهم بهدف تهيئة بيئة أسرية داعمة لرحلة الدمج المجتمعي ، لاسيما في ظل ما رصدناه من تنامي مشكلة الطلاق بين مرضي الإدمان .





أما علي مستوي التواصل الرقمي فيتمثل في إطلاق منصة رقمية للتدريب عن بعد في ديسمبر ۲۰۱۹ وبحضور السيد رئيس الجمهورية ، وتمثل المنصة نموذجا للتحول الرقمي في مجال تناول الموضوعات والمشكلات الاجتماعية ، وقد تردد على المنصة منذ إطلاقها وحتى نهاية شهر أكتوبر ، ١٥٠ ، ۱۸۷ ، ۲ مصري بالإضافة إلى 167 ، 140 تسجيل.





وقد اعتمد المجلس الأعلى للجامعات المنصة الرقمية كمتطلب تخرج على مستوى الجامعات المصرية بدء من العام الدراسي ۲۰۲۰ - ۲۰۲۱ .

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تفخر أن الشباب عنصر هام ومحوري في العديد من برامجها وأنشطتها ومن هذا المنطلق فإننا نستثمر تواجدنا اليوم بالجامعة لنطلق منبرا تفاعليا جديدا للتواصل مع الشباب وهو ( بيت التطوع ) لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والذي يستهدف توعية ما يقرب من 3 آلاف شاب وفتاة بمخاطر المخدرات سنوية مع استقطاب ما يقرب من 3 آلاف شاب متطوع لينضم كل عام الأنشطة الرابطة التطوعية للصندوق والتي وصل قوامها الآن إلي ما يقرب من ( ۲۹ ألف وخمسمائة شاب في كافة المحافظات ، ويمثل الطلبة الجامعيين ٧٥ % منهم ، كما تمثل الفتاة 65 % من متطوعينا ، وهو أمر نفخر به ، مشيرة إلى ان واقع الأمر يؤكد أن الحركة الشبابية لمتطوعي الصندوق أثرت عمله ، فهي تمتد إلي المشاركة في وضع السياسات وتطويرها وتنفيذ برامج التوعية والوقاية الأولية وتصميم وتطوير حملاتنا الإعلامية والمشاركة في إدارة صفحة الصندوق علي الفيس بوك والتي تضم ( ۲ مليون ) عضو ؛ 86 ٪؜ منهم من فئة الشباب، هذا بالإضافة إلي مشاركة خريجي أقسام كلية علم النفس والاجتماع وكلية الخدمة الاجتماعية في برامج علاج وتأهيل مرضي الإدمان بعد بناء قدراتهم علي تنفيذ هذه البرامج وفقا لمعايير عمل الصندوق .





أول وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية





افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أول وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية داخل جامعة حلوان.





يأتى ذلك في ضوء قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتوقيع بروتوكولات تعاون مع 27 جامعة حكومية لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى داخل تلك الجامعات.





وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوحدة ستقدم برامج وأنشطة الوزارة داخل الجامعة من خلال تقديم الحماية الاجتماعية ومساعدة الطلاب غير القادرين علي سداد المصروفات الدراسية والمدينة الجامعية وكذلك توفير الاجهزة التعويضية والسماعات والكراسي المتحركة للطلب ذوي الاحتياجات الخاصة.





وأضافت نيفين القباج أن الوحدة ستعمل كذلك علي التمكين الاقتصادي للطلاب من خلال بنك ناصر الاجتماعي الذي سيوفر قروضا للطلاب لعمل دراسات عليا ، كما سيتم تقديم خدمات استشارية للطلاب متعاطي الادمان لمواجهة الظاهرة، بالإضافة إلي تنمية وعي الطلاب من خلال برنامج وعي ورسائله المتعددة.





وأوضحت ان وحدة التضامن الاجتماعي داخل الجامعات ستعزز المشاركة المجتمعية للطلاب، وكذلك تنظيم معارض الأسر المنتجة داخل الجامعات.

تفقد مجمع الفنون بجامعة حلوان

تفقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي يرافقها الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان مجمع الفنون الخاص بالجامعة.

واستعرضت وزيرة التضامن تفاصيل المجمع ومميزاته، حيث يسع لاستيعاب ١٣٤٨ فردا.

افتتاح "بيت التطوع" لصندوق مكافحة الإدمان

افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى "بيت التطوع"بجامعة حلوان كمقر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالجامعة ،حيث يستهدف توعية ما يقرب من (3 آلاف) شاب وفتاة بمخاطر المخدرات سنويًا مع استقطاب ما يقرب من (3 آلاف) شاب متطوع لينضم كل عام لأنشطة الرابطة التطوعية للصندوق والتي وصل قوامها الآن إلي ما يقرب من (29 ألف و500 " شاب في كافة المحافظات، ويمثل الطلبة الجامعيين 75% منهم، كما تمثل الفتاة 65% من المتطوعين ،بالإضافة إلي مشاركة خريجي أقسام كلية علم النفس والاجتماع وكلية الخدمة الاجتماعية في برامج علاج وتأهيل مرضي الإدمان بعد بناء قدراتهم علي تنفيذ هذه البرامج وفقًا لمعايير عمل الصندوق.

وأكدت الوزيرة أن الحركة الشبابية لمتطوعي الصندوق أثرت عمله، فهي تمتد إلي المشاركة في وضع السياسات وتطويرها وتنفيذ برامج التوعية والوقاية الأولية وتصميم وتطوير حملاتنا الإعلامية والمشاركة في إدارة صفحة الصندوق علي الفيس بوك والتي تضم 2 مليون عضو 86% منهم من فئة الشباب.

وحرصت الوزيرة على اجراء حوار مع المتطوعين حول الأنشطة والبرامج التى يتم تنفيذها لتوعية طلاب الجامعة حول أضرار تعاطى المخدرات والوقاية من الإدمان ،كما فاجأ المتطوعين الوزيرة بتورتة تحمل صورتها معهم تعبيرا منهم عن حبهم وتقديرهم للوزيرة بسبب حرصها الدائم على دعمهم ،فيما قامت الوزيرة بتسجيل كلمة للمتطوعين فى سجل زيارات "بيت التطوع" معربه عن سعادتها بالشباب المتطوعين لما يقومون به أنشطه توعوية لحماية زملاؤهم من الطلاب من الوقوع فى براثن الإدمان .

جاء ذلك خلال تدشين الوزيرة عدد من الأنشطة مع جامعة حلوان وذلك بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ـ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ،والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس الجامعة.

ووجهت "القباج"، بتكثيف الأنشطة والبرامج التوعوية لطلاب الجامعات، وذلك في إطار حرص الوزارة على رفع الوعي المجتمعي لدى الفئات المختلفة لاسيما الشباب بأضرار الإدمان، لافتة إلى أن “بيت التطوع” مقر دائم للصندوق ومتطوعيه بجامعة حلوان ، ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة فى مواجهة المخدرات.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي، بالتوسع في انشاء مقرات دائمة للصندوق داخل الجامعات المصرية، حيث سيتم افتتاح مقر للصندوق في جامعات أخرى خلال الأيام المقبلة





إنقاذ 5 مسنين و10 أطفال في السويس وبورسعيد





في إطار توجيهات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم كافة سبل الرعاية لأطفال وكبار بلا مأوى، تمكن فريق أطفال وكبار بلا مأوى من إنقاذ 5 مسنين بلا مأوي في السويس وبورسعيد.





وتبين للفريق أن المواطن (أ.ح 65 عامًا) يقيم بصفة دائمة بجوار مدرسة قاسم أمين بالاربعين بمحافظة بورسعيد، حيث يرفض أولاده إقامته معهم وقام الفريق باتخاذ اللازم ونقله لدار "أمي وأبي" لرعاية الكبار بلا مأوي.





وقام الفريق أيضا بانقاذ المواطن (ع.ز 58 عاما) كان مقيما بحديقة الخالدين بالسويس بسبب مشكلات اقتصادية أدت الي عدم قدرته علي دفع الايجار وتم عمل فحص طبي لضمان خلوه من الامراض وتم نقله لدار "امي وأبي".

وقام الفريق كذلك بانقاذ المواطن (ا.إ 72 عاما) تم العثور عليه اثناء البحث الميداني بميدان الاربعين وتبين انه مقيم بالشارع بعد وفاة شقيقته وليس له مأوي وتم إلحاقه بدار "أمي وأبي".





كما قام الفريق أثناء بحثه في حي شرق ببورسعيد بالعثور علي المواطن (ش.م 72 عاما)، حيث كان مقيما بحديقة السلام لعدم وجود مأوى له وتم الحاقه بدار "حياة كريمة" ببورسعيد.





وأنقذ الفريق أيضا المواطن (و.ل 39 عاما) كان مقيما ببورفؤاد ودائم التواجد بالشارع بسبب ضربه من والده وهروبه المستمر وتم التوجه لمستشفي النفسية والعصبية، ثم التوجه لمستشفي الزهور لعمل فحوصات طبية، وذلك بالتنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لمجلس الوزراء وتم ايداعه بدار "رسالة قد الحياة" ببورسعيد.

وفي ذات الاطار، أنقذ الفريق 10 اطفال بلا مأوي في السويس وبورسعيد وتم إيداعهم في دور الرعاية بالمحافظتين.





شنط وكتب دراسية لأبناء دور الرعاية





سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فتيات مؤسسة الفتيات بالعجوزة الشنط المدرسية التي تحملت تكلفتها الوزارة، والكتب الدراسية المهداة من دار "نهضة مصر".





يأتي ذلك في إطار مبادرة الدعم في التعليم التي أطلقتها الوزارة ، والتي تشهد تعاونا بين قطاع المسئولية المجتمعية بوزارة التضامن الاجتماعي ودار نهضة مصر التي قامت باهداء الكتب المدرسية لكل دور الرعاية التابعة للوزارة.





ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بتقديم كل وسائل الدعم للفتيات من أجل مساعدتهم علي التفوق والنجاح ، مشددة علي أهمية التعليم في بناء شخصية الانسان.





وحثت نيفين القباج الفتيات علي الاهتمام بالدراسة، وأن يقدمن الدعم لبعضهن البعض من أجل تحقيق اهدافهن والتفوق في الدراسة.





بروتوكول تعاون لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى بجامعة القاهرة





وقعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بروتوكول تعاون بشأن إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى بجامعة القاهرة، وذلك استمرارًا لبروتوكولات التعاون التى وقعتها وزارة التضامن الاجتماعى مع 27 جامعة حكومية لإنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى داخل تلك الجامعات.

وشهد توقيع البروتوكول حضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، و محمد عشماوى نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، والدكتور صلاح هاشم مستشار الوزارة للسياسات الاجتماعية.

وتستهدف وزارة التضامن الاجتماعى تقديم خدمات اجتماعية مباشرة وغير مباشرة لكافة فئات المجتمع ،حيث يعد طلاب الجامعات من بين الفئات التى باتت وزارة التضامن الاجتماعي تستهدفها فى هذه المرحلة، بمختلف الخدمات والبرامج التى تنفذها الوزارة،سواء كانت هذه البرامج تأهيلية أو تثقيفية أو توعوية أو اقتصادية أو علاجية، وسواء كان هذا الطالب طبيعي أو من ذوى الاحتياجات الخاصة؛ لهذا فقد شرعت وزارة التضامن الاجتماعى فى إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تقدم من خلالها وزارة التضامن حزمة من الخدمات الاجتماعية المتكاملة لطلاب الجامعات.

ويهدف البروتوكول إلى تعاون الطرفين في إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعة، بما يساهم فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 ولا سيما الأهداف الخاصة بمحوري العدالة الجتماعية وبناء الإنسان.

وترتكز الوحدة على ثلاثة مبادئ أساسية هى: حق الإنسان في التنمية،والتعاون والتكامل بين قطاعات الدولة المختلفة، و سرية البيانات وخصوصية المعلومات،بما يعود بالنفع العام على الشباب وعلى الأسرة المصرية والمجتمع بوجه عام، حيث إن الوحدة تتيح وجود قنوات للتواصل بين وزارتي التضامن الاجتماعي والجامعة؛ من أجل إحداث نوع من التكامل بينهما فى تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية التى يحتاجها الطالب الجامعي، باعتباره مواطن مصري، يمثل هدفا للتنمية المستدامة .

ومن جانبها، أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أن وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات تعمل على ثلاثة محاور هى محور الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى من خلال تقديم خدمات حماية وتنمية اجتماعية،وخدمات تأهيل ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة،و خدمات تمكين اقتصادي وشمول مالي.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هناك محورا آخر وهو محور التوعية وبناء الشخصية من خلال عقد الندوات والحلقات النقاشية، وتوزيع كُتيبات ونشرات توعوية،ومنصات إلكترونية، بالإضافة إلى محور دعم المعارف والخبرات من خلال القيام زيارات تفقدية لوزارة التضامن الاجتماعي والحوار مع العاملين ،وزيارات ميدانية لمشروعات تنموية تحت مظلة الوزارة،والتطوع بجزء من الوقت لصالح المشروعات أو الفئات التي تخدمها وزارة التضامن الاجتماعي.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عثمان الخشت ، رئيس جامعة القاهرة، أن وحدة التضامن الاجتماعي ستسهم في سداد المصروفات الدراسية للطلاب ، وإتاحة الأجهزة التعويضية للطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلي الإقراض الميسر لتدشين المشروعات.

وأضاف الخشت أن الوحدة ستوفر قروضا لأعضاء هيئة التدريس من أجل السكن أو شراء السيارات، من خلال بنك ناصر الاجتماعي مشيرًا إلي أن وحدة التضامن الاجتماعي أمر مهم للغاية خاصة أنها ستوفر الدعم للطلاب والعاملين بالجامعة وأعضاء هيئة التدريس.

درع تكريم جامعة القاهرة لوزيرة التضامن

أهدي الدكتور محمد عثمان الخشت ، رئيس جامعة القاهرة، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أكبر درع تكريم لجامعة القاهرة،وذلك تقديرًا لجهود وزارة التضامن الاجتماعي وبرامجها وأنشطتها المتعددة.

جاء ذلك علي هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وجامعة القاهرة بشأن إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعى بالجامعة.

التعليم والتضامن يبحثان توجيهات الرئيس حول دعم تكافؤ الفرص التعليمية





التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بديوان عام الوزارة، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة المتعلقة بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول زيادة الفرص التعليمية للحد من الفقر ودعم التعليم المجتمعي.

وناقش الوزيران، خلال الاجتماع، العديد من الموضوعات المشتركة والتي منها الحضانات قبل مرحلة رياض الأطفال (منذ الولادة وحتى 4 سنوات) والمدارس المجتمعية ومدارس التربية الخاصة وملف دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المراحل التعليمية، ومشروطية التعليم لمستحقي الدعم النقدي ضمن مشروع تكافل وكرامة والربط الشبكي للتبادل اللحظي للبيانات.





واتفق وزير التربية والتعليم ووزيرة التضامن على التعاون لبناء برامج ومناهج خاصة للأطفال بالحضانة وتدريب المعلمين على طرق التدريس الحديثة والمناهج الجديدة مثل التي تقدمها وزارة التربية والتعليم في نظام التعليم الجديد 2.0.





وأكد شوقي، أن الوزارة تتخذ العديد من الإجراءات لتخفيف الأعباء التعليمية على الأسر الأولى بالرعاية، حيث تم إصدار قرار إعفاء المصروفات والذي يشمل أبناء الشهداء والمرأة المعيلة والمطلقة والمدارس المجتمعية وذات الفصل الواحد والتربية الخاصة والتابعين لمعاش تكافل وكرامة، كما تم إضافة مليون طفل من الأسر الأولى بالرعاية ليبلغ إجمالى المعفيين 40% من الطلبة.





واستعرضت الدكتورة نيفين القباج موقف منظومة الحضانات على مستوى الجمهورية، بما فيها نسب إلحاق الأطفال وأعداد الحضانات المرخصة، والتي بلغ عددها حوالي 14 ألف حضانة، إلى جانب عرض التحديات في هذا الصدد وجهود وزارة التضامن الاجتماعي لحلها، بما فيها الحضانات غير المرخصة والمقدرة بحوالي 10 آلاف حضانة، فضلًا عن خطة الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات كاملة بشأن الحضانات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذلك جهود تطوير الحضانات القائمة، وإنشاء حضانات جديدة في القرى والمناطق العمرانية الجديدة، والتوسع في إنشاء الحضانات التي تعتني بالأطفال من ذوي الإعاقة.





كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الاستعانة بالفصول الذكية "متعددة الاستخدامات"، كحلول سريعة لعلاج بعض مشاكل المدارس المجتمعية والحضانات وفقًا لاحتياجات المناطق.





واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الوزارة في التدريب المهني للشباب لتأهيلهم لسوق العمل، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وفي إطار توجه الدولة نحو التنمية وإيلاء أهمية خاصة للتعليم الفني.





كما شهد اللقاء استعراض سبل دعم المدارس المجتمعية والتي يبلغ عددها ٥٠٠٠ مدرسة، فضلا عن التنسيق مع منظمات المجتمع المدني لدعم استمرارية الطلاب بهذه المدارس.





تطوير مؤسستي التثقيف الفكرى والرعاية الذاتية بالمرج





افتتحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أمس الخميس المرحلة الأولى من تطوير مؤسستي التثقيف الفكرى والرعاية الذاتية بالمرج لـكبار السن، وذلك بحضور اللواء مهندس عبد الحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.





وتم انشاء المؤسستين عام 1963 ثم تم دمجهما عام 2016 وإسناد نشاطهما إلى المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع.

وتشمل المرحلة الأولى من التطوير، التى بلغت تكلفتها 3,5 مليون جنيه، توسعات في عنابر الإقامة وإنشاء ورش لتدريب الأولاد ومركز صحى وعلاج طبيعي لدعم الأنشطة العلاجية والتأهيل، وذلك فى إطار زيادة السعة الاستيعابية للمؤسسة من 160 إلى 200 من الأبناء من كبار السن ، وأيضًا استيعاب المتواجدين علي قوائم الانتظار .

كما تفقدت نيفين القباج أثناء جولتها بالمؤسسة القطاع الخاص بالإنتاج الحيوانى ومعرض منتجات أبناء جميع المؤسسات الثمانية التابعة للمؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع من مشغولات يدوية وفخار وجلود.

ومن المقرر استكمال المرحلة الثالثة والرابعة من التطوير بتكلفة قدرها 80 مليون جنيه أى 40 مليون جنيه لكل مرحلة.

وتجدر الإشارة إلى أن من شروط القبول بالمؤسسة ألا يقل سن الملتحق عن 25 سنة من المعاقين ذهنيًا من أصحاب الهمم، ويكون للملتحق ولى أمر مسئول عن تسليمه واستلامه من المؤسسة وأن يجتاز الكشف الطبي الظاهرى للتأكد من خلوه من الأمراض المعدية والاضطرابات النفسية قبل الالتحاق.

ويشمل برنامج العمل داخل المؤسسة عدة محاور منها تقييم للحالة قبل الدخول ووضعها تحت الاختبار لمدة ثلاثة شهور بعد عرض الحالة علي فريق متكامل مكون من أخصائي وباطني ونفسي وتتم متابعة الابن داخل الفصول الدراسية والتأهيلية للوقوف علي مستواه والتعرف علي جوانب القوة والضعف ووضع البرنامج الملائم وتحديد درجة الإعاقة.

كما يشمل برنامج العمل تنمية مهارات التركيز والانتباه والتواصل البصرى والحركى والسمعي وتنمية القدرات الذهنية ومهارات التفاعل الاجتماعى ووضع خطة لتعديل السلوك بتدعيم السلوكيات الإيجابية وتقويم الجوانب السلبية.

ويتبع المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع 7 مؤسسات أخرى لرعاية الأبناء المعاقين ذهنيًا بالجيزة وحدائق القبة وواحدة للفتيات بحلوان وواحدة في مصر القديمة، بالإضافة إلى مجمع خدمات الإعاقة الشامل بعين شمس.

حج الجمعيات الأهلية

وافقت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي على استئناف اختبارات المشرفين المتقدمين للإشراف على حج الجمعيات والتى بدأت خلال شهر فبراير الماضي وتوقفت بسبب جائحة فيروس كورونا وما شهده موسم الحج الماضي من صدور قرار من المملكة العربية السعودية باقتصار موسم الحج لعام 2020م على حجاج الداخل في إطار الحفاظ على صحة وحياة المواطنين.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الهدف من إستئناف الاختبارات يأتى في إطار الإعداد المبكر لموسم الحج لعام 1442هـ / 2021م ،والعمل على اختيار الأفضل من بين المتقدمين حتى يتسنى للوزارة تأهيلهم ليكونوا مستعدين فور صدور قرار من قبل السلطات السعودية بالترتيبات والضوابط المتعلقة بموسم الحج القادم.

ومن جانبه قال أيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة أن عدد المشرفين الذين سيتم استكمال الاختبارات لهم يبلغ 669 متقدما ،وهم الذين سبق لهم اجتياز الاختبارات التحريرية التى أجريت أون لاين خلال شهر فبراير الماضي من أصل 1115 متقدمًا ،وسوف تجرى الاختبارات الشفوية لهم اعتبارًا من الأسبوع المقبل، وحتى منتصف شهر ديسمبر لاختيار 270 مشرفًا من خلال لجان مشكلة من مجلس الأمناء ودار الإفتاء المصرية وخبراء في التنمية البشرية.

وأضاف المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة ان الاختبارات ستجري لجميع المحافظات في دار الهيئة الهندسية وفق جدول زمنى يراعى تطبيق الضوابط والإجراءات الاحترازية المعمول بها.

فرصة يطلق مبادرة

يبدأ برنامج فرصة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى فى تنفيذ أول مبادرة في سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني المنزلي في مصر بالتعاون مع الجهاز التنفيذي للمشروعات المتكاملة بوزارة الزراعة، وتأسيس عدد من المشروعات التنموية بعدة محافظات تبدأ بمحافظة كفر الشيخ لعدد من مستفيدي تكافل و كرامة.

وتهدف المبادرة لمساعدتهم في خلق أنشطة مستدامة ناجحة تدردخلا يساهم في رفع مستوى معيشتهم وتساهم في تخليهم عن الدعم النقدي في سبيل تخفيف الأعباء عن شبكة الحماية الاجتماعية وخلق قيمة مضافة للمجتمع وللاقتصاد المصري..

وتأتى هذه المبادرة فى إطار خطة برنامج فرصة لتنفيذ واحدة من المشروعات التنموية المبتكرة و التي تهدف إلى التمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة من برامج الدعم النقدي "تكافل و كرامة "،من خلال الإنتاج المنزلي والعمل في سلاسل انتاج متكاملة يزود فيها البرنامج المستفيدين بالتدريب والاشراف وأدوات الإنتاج والمساهمة في بيع المنتج النهائي ، و ذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الاهلية والقطاع الخاص في هذا المجال.

وسيتم تنفيذ مشروعات نقل الأصول و تحسين أحوال المعيشة لـ 620 اسرة مستفيدة ، والمشروع عبارة عن تكوين شبكة من المتخصصين في تربية دجاج بياض بهدف انتاج البيض،وتبلغ قيمة المشروع الواحد 15 الف جنيه يتم توفيرها لكل اسرة في شكل قرض حسن دوار بدون فوائد.

وتبدأ أول مجموعة مشاركة في البرنامج بمحافظة كفر الشيخ في مركز الحامول وبلطيم بحيث يبلغ إجمالي تمويل المشروعات بمحافظة كفر الشيخ حوالى 10 ملايين جنيه.

وقام فريق العمل بوزارة التضامن الاجتماعى باختيار الاسر والأفراد المشاركين الذين تنطبق عليهم شروط ومعايير استحقاق المشروع وجار عملية تقديم الدعم الفني لهم، وذلك بعد ان تم تنفيذ حملات طرق الأبواب وعمليات الحشد الجماهيري للتعريف بالمشروع.

كما تم عقد جلسات تحفيز وتشجيع للمشاركين واقناعهم بضرورة الانتقال من الحماية إلى الإنتاج والاستقلال المادي وخلق قيمة اقتصادية تتخطى بمراحل ما يقدم من دعم نقدي مشروط، مع ضمان وقوف الوزارة بجانبهم في إتمام مشروعاتهم بنجاح.

جدير بالذكر أن برنامج فرصة هو أحد برامج شبكة الحماية الاجتماعية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى لمستفيدي برامج الدعم النقدي والمرفوضين والمتخرجين والقادرين على العمل و الراغبين،وتتم المرحلة التجريبية منه بقرض من البنك الدولي.

ويعتمد البرنامج منهجية تأسيس بيئة متكاملة للتمكين الاقتصادي تركز على تعديل السلوك وتحفيز وتشجيع الافراد على العمل والإنتاج والتدريب على ثقافة العمل وتزويدهم بالمهارات والحرف والوظائف وأدوات الإنتاج الجماعي والفردي، ويركز على الشق الإنتاجي وتأسيس سلاسل القيمة والوحدات الإنتاجية الصغيرة في القطاعات الإنتاجية الزراعية والحيوانية والصناعية والحرف اليدوية، بهدف ليس فقط تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل خاصة الشباب والمرأة وذوي الاعاقة بل الانتقال بأكبر عدد منهم من الاعتماد على المساعدات الى الاستقلالية المالية والانخراط في عمل مجزي ومستدام يرقى بالشخص ويسمح له بالمساهمة في زيادة الناتج القومي الاجمالي.