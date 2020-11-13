تحضير فتة الدجاج بالرز .. بـ 5 وصفات مختلفة





فتة دجاج بالرز شام الأصيل





المكونات

كوب من الأرز

ماء دافئ

ملح

صدور الدجاج المخلية

عيش أبيض مقطع مربعات

ثوم

ليمون

طحينة

مكسرات

زبادي





طريقة تحضير فته الدجاج

ضعي الارز في الماء الدافئ، واتركيه لفترة ثم ضعي الدجاج في مياه مغلية للسلق، وأضيفي ليمون مع ورق اللورا، والحبهان واتركيه حتى يتسلق تماما.





قومي بتحمير العيش الأبيض في زيت غزير حتى يصبح ذهبي اللون.





في إناء ضعى ملعقة كبيرة من الزبدة مع القليل من الزيت، وقومي بتحمير الأرز مع ملعقة من الملح، وأضيفي من مرقة الدجاج المسلوق.





في إناء كبير ضعي الزبادي مع الثوم والطحينة، وقلبيهم بشكل جيد حتى يتجانسوا.





الدجاج لشرائح رفيعة، وقومي بوضع الأرز في طبق واضيفي الدجاج المقطع فوقة مع العيش المقلي، ثم ضعي الصوص مع المكسرات المفضلة، وقدميه. ثم قومي بتقطيعلشرائح رفيعة، وقومي بوضع الأرز في طبق واضيفي الدجاج المقطع فوقة مع العيش المقلي، ثم ضعي الصوص مع المكسرات المفضلة، وقدميه.





طريقة عمل فتة الدجاج السوري

دجاج مخلي بهارات كاملة: 3 فصوص هيل ، 1 عود قرفة ، 2 ورق غار 1 علبة حمص 1 بصلة 2 فص ثوم 2 ملاعق كبيرة زيت زيتون 2.5 ملعقة صغيرة من السبع بهارات العربية 1 ملعقة صغيرة ملح 1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود

خبز دائري 1/2 كوب زيت زيتون 2 ملاعق صغيرة سماق