تحضير فتة الدجاج بالرز .. بـ 5 وصفات مختلفة

تعد فتة الدجاج من الوجبات الشامية التي انتشرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة، ويفضل العديد من الأشخاص تناولها، كما يمكن إعداد فتة الدجاج بالعديد من الوصفات المختلفة، وإضافة التوابل المميزة لتضيف نكهه لذيذة، وإليكم ابرز الوصفات والطرق المختلفة لـ فتة الدجاج بالرز..
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فتة دجاج بالرز شام الأصيل
المكونات
كوب من الأرز
ماء دافئ
ملح
صدور الدجاج المخلية
عيش أبيض مقطع مربعات
ثوم
ليمون
طحينة
مكسرات
زبادي
طريقة تحضير فته الدجاج
ضعي الارز في الماء الدافئ، واتركيه لفترة ثم ضعي الدجاج في مياه مغلية للسلق، وأضيفي ليمون مع ورق اللورا، والحبهان واتركيه حتى يتسلق تماما.
قومي بتحمير العيش الأبيض في زيت غزير حتى يصبح ذهبي اللون.
في إناء ضعى ملعقة كبيرة من الزبدة مع القليل من الزيت، وقومي بتحمير الأرز مع ملعقة من الملح، وأضيفي من مرقة الدجاج المسلوق.
في إناء كبير ضعي الزبادي مع الثوم والطحينة، وقلبيهم بشكل جيد حتى يتجانسوا.
ثم قومي بتقطيع الدجاج لشرائح رفيعة، وقومي بوضع الأرز في طبق واضيفي الدجاج المقطع فوقة مع العيش المقلي، ثم ضعي الصوص مع المكسرات المفضلة، وقدميه.
طريقة عمل فتة الدجاج السوري
دجاج مخلي
بهارات كاملة: 3 فصوص هيل ، 1 عود قرفة ، 2 ورق غار
1 علبة حمص
1 بصلة
2 فص ثوم
2 ملاعق كبيرة زيت زيتون
2.5 ملعقة صغيرة من السبع بهارات العربية
1 ملعقة صغيرة ملح
1/2 ملعقة صغيرة فلفل أسود
خبز دائري
1/2 كوب زيت زيتون
2 ملاعق صغيرة سماق
لتحضير صلصة الزبادي:
2 كوب زبادي عادي (يفضل 3٪ دسم)
1/2 كوب طحينة
1 فص ثوم
1/2 ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)
عصير 1 ليمونة
1 - 2 المياه ملاعق
للزينة:
1/4 كوب لوز مقشر أو صنوبر
2 ملاعق كبيرة زيت زيتون (للمكسرات)
1/4 كوب بقدونس مفروم ناعم
1/4 كوب بذور رمان (اختياري)
طريقة تحضير فتة الدجاج
اغسلي الدجاج وضعيه في قدر مغطى بالماء مع الهيل الكامل وعود القرفة وورق الغار
يغلي لمدة 30 دقيقة حتى ينضج. يصفى ويبرد
افرم الدجاج إلى قطع صغيرة الحجم باستخدام يديك
يقطع البصل إلى مكعبات ويسحق الثوم. يصفى ويغسل الحمص
في مقلاة غير قابلة للالتصاق ، أضيفي الزيت والبصل المقطّع والقرنفل المهروس. يُطهى لمدة 5-7 دقائق حتى ينضج البصل
نضيف الدجاج المبشور والحمص المصفى والمغسول والبهارات السبعة والملح والفلفل
تخلط جيدا وتترك لمدة 10 دقائق حتى تمتزج النكهات. تذوق واضبط الملح والفلفل
للصلصة ، أضيفي جميع المكونات إلى وعاء واخلطي جيدًا، تذوق واضبط الملح
نحمص اللوز أو الصنوبر في مقلاة مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون. قلّب باستمرار لضمان تحميصها بالتساوي وعدم احتراقها
نقطع البقدونس ناعما
ضعي طبقة من الفتة التي تبدأ بالبيتا ، ثم خليط الدجاج والحمص ، ثم صلصة الزبادي
نضيف البقدونس واللوز وبذور الرمان ويقدم على الفور
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فتة الدجاج الفلسطينية
مكونات
1 دجاجة صغيرة
1 بصلة
1 كوب أرز
1 خبز بيتا
500 جرام زبادي حامض
3 فصوص ثوم
البهارات والتوابل حسب الرغبة
تحضير فتة الدجاج
نظف الدجاج وتبليه حسب الرغبة (الملح والفلفل وبذور الهيل وجوزة الطيب).
يقشر البصل ويوضع البصل الكامل مع الدجاج وكوب ماء في كيس دجاج بالفرن.
تحمص في الفرن على نار متوسطة. اتركيه للطهي لمدة ساعة (أو أكثر حسب وزن الدجاجة).
نقطع خبز البيتا إلى قطع مربعة صغيرة ونقليها.
اطبخ الأرز.
ضع الخبز في قاع إناء التقديم (الذي يجب أن يكون طبقًا شبه عميق).
بعد أن ينضج الدجاج ، اسكبي مرق الدجاج على الخبز واخلطيهم مع فص ثوم مهروس وملعقة أرز مطبوخ.
ضعي الكمية المتبقية من الأرز فوق مزيج مرق الدجاج والخبز وتأكدي من تغطيتها بالكامل.
اخلطي فصين من الثوم المهروس المتبقيين في الزبادي واسكب المزيج فوق الأرز والخبز. تُرفع العظام من الدجاج ، وتوضع قطع الدجاج فوق اللبن.
فتة الدجاج اللبنانية
300-400 جرام من لحم الدجاج بالعظام
1 كوب حمص
4 خبز عربي أو خبز عربي
3 أكواب من الزبادي العادي
3 ملاعق كبيرة من الطحينة
1 فص ثوم
1/4 كوب من الصنوبر
2 ملعقة زبدة
البقدونس المفروم
الفلفل الحار
ملح للتذوق.
طريقة تحضير الفتة اللبنانية
نقع الحمص طوال الليل
في اليوم التالي ، نضع الحمص والدجاج في طنجرة الضغط ، ونضيف كمية كافية من الماء لتغطيتهما وتغلي حتى تنضج كليهما
نقطع الخبز على شكل مربعات ونطهوها في مقلاة على الموقد أو نخبزها في الفرن حتى تصبح ذهبية اللون
انشر الخبز في صينية التقديم
نرش الحمص والدجاج المبشور
يخفق الزبادي والطحينة والثوم المسحوق والملح في وعاء منفصل
انشر الخليط على الدجاج
ضعي الزبدة والصنوبر في قدر
يُطهى الصنوبر والزبدة حتى تصبح الزبدة بنية خفيفة
تُدهن حبوب الصنوبر بالزبدة فوق الفتة
تُزين بالبقدونس المفروم والفلفل الحار.
فتة دجاج باللبن
كوب دجاج مبشور
ملعقة كبيرة بهارات شاورما
ملعقة صغيرة بابريكا
ملعقة صغيرة ثوم
رشة قرفة
ملعقة صغيرة بصل بودر
ملح وفلفل
كوب ونصف من الزبادي
طحينة
ثوم
ليمون
طريقة التحضير
انشر الخبز في صينية التقديم
نرش الحمص والدجاج المبشور
يخفق الزبادي والطحينة والثوم المسحوق والملح في وعاء منفصل
انشر الخليط على الدجاج، وضعي الصوص، والبقدونس للزينة، وتقدم