ريلمي تطلق هاتف Realme X7 العام القادم.. إليك السعر والمواصفات

كشف الرئيس التنفيذي لشركة ريلمي "مادهاف شيث"، أنه سيتم طرح سلسلة Realme X7، في الهند في أوائل العام القادم 2021/ مع المزيد من الأجهزة.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتي هاتف Realme X7، بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.4 بوصة، وبجودة عرض +FullHD، مع معدل تحديث منخفض بتردد 60 هرتز في الثانية، مع طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass.





ويقدم هاتف Realme X7، كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f/1.8، مع مستشعر بدقة 8 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f/2.3، بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f/2.4، لعمق التصوير، والأخيرة للتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.4، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.





ويعمل هاتف Realme X7 ، بمعالج من إنتاج شركة ميدياتيك نوع Dimensity 800U، يدعم شبكات الجل الخامس 5G، ويدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقوة 65 وات، مع بطارية بقدرة 4300 مللي أمبير في الساعة، وتقول ريلمي إنه يمكن شحن البطارية من 0 إلى 100% خلال 33 دقيقة.





ويتوفر هاتف Realme X7، بثلاثة ألوان هي الأبيض الأزرق والأبيض المتدرج، بنسختين للذاكرة العشوائية والمساحة الداخلية هما 6+128، والثانية 8+128 وبسعر يبدأ من 220يورو (أي ما يعادل 4,069 جنيها مصريا).