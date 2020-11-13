Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خاص.. أول خليجي عربي يحصل على براءة اختراع فريد من نوعه: ورنيش من البرتقال واللبان

الجمعة 13/نوفمبر/2020 - 09:17 م
الدكتور سليم الكعبي
الدكتور سليم الكعبي
Advertisements
ميس رضا
يعكف فى مختبره المليئة جنباته بالقوارير مختلفة الأشكال والألوان، ليلًا نهارًا من أجل خدمة البشرية فوراء كل عمل ناجح هناك من يعمل بصمت بعيداَ عن الأنظار .. هكذا هو الدكتور سليم الكعبي الذى حمل راية بلده الإمارات العربية المتحدة فى الداخل والخارج مرات عديدة مؤكدًا أن الشاب العربي لديه ما يفوق من مؤهلات نظيره الأجنبي، حاصدًا عدة جوائز عالمية فى مجال الإبتكارات والإختراعات الصديقة للبيئة ليكون بذلك أول عربي خليجي يحصد جوائز فى الإختراعات صديقة للبيئة.  


يروى "الكعبي"، لـ صدى البلد فى حوار خاص ينشر غدًا، بداياته مع الإختراعات التى تهدف لخدمة الإنسانية وحماية البيئة والتى كان آخرها إختراع ورنيش البرتقال المصنوع من البرتقال ويستخدم للأعمال الفنية ومرممي الأعمال الفنية، وأيضًا طلاء ورنيش اللبان الطبيعي من البخور العربي ويستخدم كطلاء للفنيين والاعمال الخشبية حيث أن هذا الطلاء صديق للبيئة وغير قابل للاشتعال وخال من السمية. 


والملفت حسب الكعبي، أن سر دخوله مجال الاختراعات جاء من معاناة شخصية له مع مرض الإلتهاب الحاد في الجيوب الأنفية والذى استمر معه لفترة طويلة مشيرا إلى أن المعاناة ناجمة من استخدام المواد الفنية البترولية لساعات طويلة والتى كانت دافعا للبحث عن ما يخفف هذه الرائحة بإستخدام اللبان ومن هنا كان سر انطلاقته  وكانت رحلتة مليئة بالتحديات للتخلص من السمية في هذه المواد.

وأشار "الكعبي"، أن لديه  برائتين اختراع البراءة الأولى في منتج طلاء الورنيش والبراءة الثانية في جهاز طلاء الورنيش حيث قام بصناعة جهاز صديق للبيئة خالي تماما من الانبعاثات السامة يقوم بصناعة طلاء الورنيش من اللبان بطريقة اتوماتيكية من دون التدخل البشري وبتقنية الذكاء الاصطناعي. 

وأضاف بقوله، "حققت الكثير من الإنجازات الدولية والعالمية ومن أهمها المركز الاول في مسابقة مختبر الجدران المتساقطة والمركز الثاني في معرض الكويت للإبتكارات والمركز الرابع في أضخم برنامج في الشرق الأوسط "برنامج نجوم العلوم" وأخيرا وليس آخرا  في سنة 2020 جائزة الشرف للمسابقة العالمية للطاقة والبيئة في أستراليا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في حفل عالمي ضخم .. كواليس تصنيع وإطلاق سيارة مازيراتي MC20 .. صور

ترشيحاتنا

صور وفيديوهات مثيرة.. سبب انفصال تامر حسني وزوجته

تمساح عملاق يظهر في ملعب جولف يثير ذهول رواد مواقع التواصل

بسبب خلافات مع زوجها.. امرأة في حالة سكر تشعل النار في منزلها

أشهر علاج للمعدة.. إليك الآثار الجانبية لعقار فلاجيل

حفل زفاف أخيه.. تعرف على حقيقة إصابة محمد صلاح بكورونا.. ومن هم الـ 3 لاعبين المصابين

كابوس جديد وزفاف شقيقه المدمر.. الصحف الإنجليزية تهاجم محمد صلاح بعد إصابته بكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحضير فتة الدجاج بالرز .. بـ 5 وصفات مختلفة

بسبب خلافات مع زوجها.. امرأة في حالة سكر تشعل النار في منزلها

بعد انفصالها عن تامر حسني.. 10 صور تثير الجدل لـ بسمة بوسيل

Advertisements