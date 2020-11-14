طريقة عمل السجق بدبس الرمان

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ طريقة تحضير السجق بدبس الرمان.
طريقة عمل سجق بدبس الرمان :
مقادير:
كيلو سجق شرقي 3 بصلات متوسطة 3 ثمار فلفل ألوان عصير ليمونتين ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة ملعقتان صغيرتان سماق ملعقتان كبيرتان دبس الرمان ملعقة كبيرة زيت زيتون ملعقة صنوبر.
طريقة تحضير:
شوحي السجق في زيت الزيتون دون تركه ليسخن أولًا أضيفي البصل ثم الفلفل ثم الصنوبر أضيفي الليمون ودبس الرمان والسماق والملح والفلفل والبهارات قلبي لحين النضج ويمكنك إضافة بعض الماء وتغطيته وتركه على نار هادئة جدًا ؛يمكنك إعداد الهوت دوج بالطريقة نفسها ولكن قطعيه لقطع متوسطة.