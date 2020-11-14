طريقة عمل السجق بدبس الرمان

طريقة عمل سجق بدبس الرمان :





مقادير:





كيلو سجق شرقي 3 بصلات متوسطة 3 ثمار فلفل ألوان عصير ليمونتين ملح وفلفل وبهارات حسب الرغبة ملعقتان صغيرتان سماق ملعقتان كبيرتان دبس الرمان ملعقة كبيرة زيت زيتون ملعقة صنوبر.





طريقة تحضير:



