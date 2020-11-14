الضرب كان حقيقيا.. منى زكى: دماغ محمد فراج ورمت في الصندوق الأسود

قالت النجمة منى زكى خلال لقائها في برنامج "معكم" للإعلامية منى الشاذلى المذاع على CBC، أن الضرب داخل أحداث فيلم الصندوق الأسود كان حقيقيا. وأضافت: "كنا بنضرب بعض بجد فى الصندوق الأسود، وفى مرة محمد فراج دماغه ورمت زى "توم أند جيرى" بسبب ضربى له على رأسه بالمسدس".

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فيلم "الصندوق الأسود" بطولة منى زكى، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، و ومحمد فراج، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان.

تدور أحداث الفيلم حول ياسمين التى تجد نفسها وحدها في مواجهة لصّين بمنزلها، يؤدي دورهما كل من محمد فراج ومصطفى خاطر، وما يزيد من خطورة موقفها أنها حامل وهو ما يعرض جنينها هو الآخر للخطر.