الاكتئاب والشتاء حقيقة أم عوامل نفسية.. اعرف الحقيقة

لا يزال اكتئاب الشتاء لغزا للعلماء الذين يدرسونه لكن يتفق الباحثون على أن الأشخاص الذين يعانون من الاضطراب العاطفي الموسمي يكونون حساسين بشكل خاص للضوء ، أو عدم وجوده، و يتسم فصل الشتاء بأن ساعات الليل أكثر من النهار مما يعرضهم للشعور بالإكتئاب.





أكد موقع webmd أن ينتابنا شعور بالحزن في أواخر الخريف، حيث تتساقط الأوراق المتبقية ، ويغطي الصقيع الأرض ، وتغرب الشمس مبكرًا كل يوم، قد يكون عصير التفاح الساخن ودفء المعطف القديم المفضل هو كل ما تحتاجه لمواجهة الشتاء القادم ببهجة جيدة ، ولكن بالنسبة لكثير من الأشخاض ، يتعمق الكآبة في الكآبة الشتوية.





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يتفق الباحثون على أن الأشخاص الذين يعانون من اكتئاب الشتاء المعروف أيضًا باسم "الاضطراب العاطفي الموسمي" ، وهو مصطلح ينتج عنه اختصار لطيف SAD إنهم حساسون بشكل خاص للضوء ، أو عدم وجوده.





أظهرت العديد من الدراسات أن الأشخاص المصابين بالاضطراب العاطفي الموسمي يشعرون بتحسن بعد التعرض للضوء الساطع، يبدو الأمر بسيطًا بما فيه الكفاية في خطوط العرض العليا ، تكون أيام الشتاء أقصر ، وبالتالي تقل تعرضك لأشعة الشمس، استبدل ضوء الشمس المفقود بضوء اصطناعي ساطع ، وسيتحسن مزاجك، لكنها في الواقع أكثر تعقيدًا بكثير.





يقول ألفريد ليوي ، دكتوراه في الطب ، وهو باحث في الاضطرابات العاطفية الموسمية في جامعة أوريغون للصحة والعلوم ، إن الأمر لا يتعلق فقط بالحصول على الضوء ، ولكن أيضًا الحصول عليه في الوقت المناسب يقول: "أهم وقت للحصول على الضوء هو في الصباح".





وهو يعتقد أن الاضطراب العاطفي الموسمي يرجع إلى "تحول طوري" في إيقاع الساعة البيولوجية، قد تخبرك ساعة الحائط أن الوقت قد حان للاستيقاظ والنهوض ، لكن ساعة جسمك الداخلية تقول إنه يجب أن تكون مرتاحًا، الضوء الساطع في الصباح يعيد ضبط ساعتك اليومية.





هذا وثيق الصلة بتغيير الوقت "الخلفي" ، والذي يحدث في الأماكن التي تتبع التوقيت الصيفي، قد تعتقد أن إعادة عقارب الساعة إلى الوراء ساعة واحدة من شأنه أن يجعل أعراض الاضطراب العاطفي الموسمي أسوأ ، لأن الشمس تغرب قبل ساعة واحدة يقول ليوي: "في الواقع ، أعتقد أن الأمر عكس ذلك المشكلة هي "الاستيقاظ قبل الفجر".







