طريقة تحضير مكرونة دبابيس الدجاج

المكرونة ودبابيس الدجاج يعشقها أغلب الأطفال، كما انها محببة ومفضلة لدى الجميع لذلك يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل المكرونة ودبابيس الدجاج فى وجبة واحدة متكاملة بمذاق لا يقاوم وشكل مشهي.

مقادير مكرونة دبابيس الدجاج

مكرونة خواتم كبيرة

دبابيس دجاج

ذرة

فاصوليا حمرا

بصل كوسة

ثوم

كرات

زعتر

كرفس

طماطم شيري

بهارات

دجاج

بصل وثوم بودرة

كريمة لباني

طريقة تحضير مكرونة بدابيس الدجاج

* • تسلق مكرونة في ماء مغلي وملح

* • في طاسة تشوح دبابيس الدجاج في زيت وملح ثم يضاف عليها البصل والثوم

* • ثم يضاف الكرات والكرفس والزعتر ونقلب جيدا

* • ثم يضاف الخضار: الكوسة والذرة والفاصوليا الحمرا

* • ثم يضاف اللبن والكريمة والملح والفلفل والثوم والبصل البودرة

* • ثم تضاف المكرونة بعد السلق وتخلط المكونات جيدا وتترك حتى تمتزج وتقدم وتزين بالطماطم الشيري