خاص| مصور العروسين مع محمد صلاح في العزل: صدفة رائعة فرحتنا.. صور

صدفة قد لا تتكرر كثيرا، وقعت لعروسين مصريين ومصور شاب مصري، أمس السبت، بعد تفاجئهم بوجود اللاعب المصري العالمي محمد صلاح في نفس مكان جلسة تصوير حفل الزفاف، والتي سرعان ما تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي بعنوان: "عروسين يحددوا مكان عزل محمد صلاح لجلسة التصوير"، خاصة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وانتظار الكثير من محبيه معرفة أخباره.









تواصل «صدى البلد» مع المصور الشاب الذي التقط الصورة، ويدعى محمود موسى، وقال في أول تصريح له: "الحجز تم بالصورة المعتادة في الاستوديو الخاص بي، لعروسين يوم 14 نوفمبر، وحددنا مكان التقاط الصور مسبقا في منطقة مفتوحة بأحد الفنادق".



