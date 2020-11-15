خاص| مصور العروسين مع محمد صلاح في العزل: صدفة رائعة فرحتنا.. صور

صدفة قد لا تتكرر كثيرا، وقعت لعروسين مصريين ومصور شاب مصري، أمس السبت، بعد تفاجئهم بوجود اللاعب المصري العالمي محمد صلاح في نفس مكان جلسة تصوير حفل الزفاف، والتي سرعان ما تصدرت مواقع التواصل الإجتماعي بعنوان: "عروسين يحددوا مكان عزل محمد صلاح لجلسة التصوير"، خاصة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وانتظار الكثير من محبيه معرفة أخباره.
تواصل «صدى البلد» مع المصور الشاب الذي التقط الصورة، ويدعى محمود موسى، وقال في أول تصريح له: "الحجز تم بالصورة المعتادة في الاستوديو الخاص بي، لعروسين يوم 14 نوفمبر، وحددنا مكان التقاط الصور مسبقا في منطقة مفتوحة بأحد الفنادق".
تم التقاط الصور، أمس السبت حوالي الساعة الثالثة عصرا، وقبل دخول الفندق كانوا قد لاحظوا وجود أتوبيسات تحمل شعار المنتخب المصري خارج الفندق، ويقول موسى لـ «صدى البلد»: "لم أتوقع أن يكون محمد صلاح من ضمنهم، وقررنا ألا ننتهك خصوصية أيا منهم والاكتفاء بصور الزفاف فقط".
وعند بدء التصوير، لاحظ العروسان، بشخص شبيه بمحمد صلاح يقف في شرفة أحد الطوابق العليا مرتديا قناع وجه، و"عرفناه من شعره المميز"، فقرر العروسان التواصل معه وقالا له أنهما يودان التصوير معه، رحب صلاح ونزع (الكمامة) وهنأهما على الزفاف، ويتابع المصور الشاب: "مكنتش مصدق لأني بحبه جدا ومقابلته حلم حياتي لكن كنت أتمنى في ظروف تكون أحسن، ورد فعله كان لطيف رد وسلم علينا وبارك لهم وطلبوا يتصوروا معاه وهو وافق وقالنا شكرا ودخل تاني".
وجه العروسين الشكر لصلاح واستمرا في استكمال جلسة التصوير، وبعدها نشر موسى الصورة عبر حسابه بمواقع التواصل الإجتماعي، ولم يتوقع أنها في غضون ساعات ستصبح "صورة اليوم" كما لقبها الكثير من رواد " السوشيال ميديا"، بعدما تم تداولها على نطاق واسع، ويقول موسى: "بعدما وصلت المنزل تفاجأت بالضجة التي نالتها الصورة، هي بالفعل صدفة وصدفة رائعة".
تضمنت التعليقات بعض المشككين في حقيقة الصورة، خاصة أن البعض ظن أن صلاح يقضي فترة العزل في إحدى المستشفيات، ويرد موسى: "هفبرك الصورة بالفوتوشوب ليه؟ الصورة حقيقية ومينفعش أنزل تفاصيل أكتر عشان الخصوصية".
أما على المستوى الشخصي يتبع موسى إجراءات احترازية للوقاية من كوفيد -19، منها ارتداء قناع وجه طوال فترة التصوير، وكذلك الحرص على وجود مسافة مما دفعه للتصوير في الاماكن الطبيعية المفتوحة، ولا تزيد مدة جلسة التصوير الواحدة عن 45 دقيقة.