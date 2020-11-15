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مرأة

تعرف على علاقة هشاشة العظام بألم العمود الفقري

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 05:30 م
ماعلاقة هشاشة العظام
ماعلاقة هشاشة العظام بالم العمود الفقري
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اسماء محمد
ما لا يعرفه عدد كبير من الناس أن هشاشة العظام هي أحد أنواع التهاب المفاصل، وغالبًا ما يتطور عند الأشخاص في منتصف الأربعينيات أو أكبر، كما أنها أكثر شيوعًا عند النساء والأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي لهذه الحالة. 

ووفقا لما ذكره موقع "nhs "يمكن أن تحدث في أي عمر نتيجة لإصابة أو تكون مرتبطة بحالات أخرى مرتبطة بالمفاصل ، مثل النقرس أو التهاب المفاصل الروماتويدي.

تؤثر هشاشة العظام في البداية على بطانة الغضروف الملساء للمفصل، وهذا يجعل الحركة أكثر صعوبة من المعتاد ، مما يؤدي إلى الألم والتصلب.

بمجرد أن تبدأ بطانة الغضروف بالخشونة والترقق ، يجب أن تعمل الأوتار والأربطة بجهد أكبريمكن أن يسبب هذا تورمًا وتشكيل نتوءات عظمية تسمى النباتات العظمية.

يمكن أن يؤدي الفقدان الشديد للغضروف إلى احتكاك العظام بالعظام ، وتغيير شكل المفصل وإخراج العظام من وضعها الطبيعي.

المفاصل الأكثر إصابة هي تلك الموجودة في:اليدين، والعمود الفقري، والركبتين، والفخذين.

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