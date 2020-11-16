هالة السعيد: الاستثمار في رأس المال البشري يتصدر أولويات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة

وتضمنت البرامج التدريبية لدبلوم إعداد القيادات القضائية برنامج إدارة التغيير، وبرنامج فرق العمل، هذا بالإضافة إلى برنامج التعرف على مفهوم الشخصية، وبرنامج التعرف على مفهوم ضغط العمل، فضلًا عن برنامج التعرف على أهمية تطوير مهارة التعامل مع الرؤساء والمرؤسين، وبرنامج مهارات التفاوض.





وقال المستشار معتز الهلالى عضو مجلس إدارة النادى ورئيس اللجنة العلمية والثقافية إن التدريب هو أول دبلومة مهنية من نوعها تقام فى الهيئات القضائية بشكل عام بمشاركة نادى قضاة النيابة الادارية، ومعهد إعداد القادة ومؤسسة خبراء التنمية 35 قاضى من النيابة الإدارية ولما يمثله التدريب كرافد مهم لصقل القدرات واكتساب مهارات جديدة وما يتعلق بإعداد قاضى يمتلك المهارات القيادية والادارية، وهذا له مردود على العدالة الناجزة وهو ما يتماشى مع سياسة الدولة ورؤية نادى قضاة النيابة الادارية ..وأشار إلى أن التدريب يعزز ثقافة القاضى، مضيفًا أن خطة الدبلومة تم تنفيذها لمدة 4 أسابيع وعلى مدار ال40 يوم و60 ساعة معتمدة ولاجتياز الدبلومة بنجاح كان على المشاركين إعداد مشروع تخرج جماعى.