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تعليم

بحضور مستشار الرئيس.. بدء فعاليات ندوة "مستجدات فيروس كورونا وطرق الوقاية" بجامعة الفيوم

الإثنين 16/نوفمبر/2020 - 02:42 م
جانب من الندوة
جانب من الندوة
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الفيوم - نبيل أبو السعود


 انطلقت اليوم  فعاليات ندوة "مستجدات فيروس كورونا وطرق الوقاية"   التى تقام بجامعة الفيوم  تحت رعاية  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، و التي يحاضر فيها  الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار  رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية ووزير الصحة والسكان الأسبق،

وبحضورر الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والسادة عمداء ووكلاء الكليات ومستشاري رئيس الجامعة وأمين عام الجامعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلابلكبرى بجامعة الفيوم ،  بقاعة الاحتفالات.

رحب أ.د أحمد جابر شديد ب أ.د محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية، مؤكدا أن هذة الزيارة تحمل قدرا كبيرا من الأهمية حيث توضح المكانة التي باتت تحتلها جامعة الفيوم ومحافظة الفيوم وسط الجامعات والمحافظات المصرية، حيث تولي القيادة السياسية اهتماما كبيرا بمحافظة الفيوم لوضعها على طريق التنمية.



وقدم أ.د أحمد جابر شديد  وصفا للمكانة العلمية التي يشغلها أ.د محمد عوض تاج الدين، موجها بضرورة الاستفادة من الندوة التي سيحاضر فيها سيادته حول مستجدات فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.
بحضور مستشار الرئيس.. بدء فعاليات ندوة "مستجدات فيروس كورونا وطرق الوقاية" بجامعة الفيوم
بحضور مستشار الرئيس.. بدء فعاليات ندوة "مستجدات فيروس كورونا وطرق الوقاية" بجامعة الفيوم
بحضور مستشار الرئيس.. بدء فعاليات ندوة "مستجدات فيروس كورونا وطرق الوقاية" بجامعة الفيوم
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