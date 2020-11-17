الحكومة الإيرانية عن إمكانية استهداف مواقعها النووية: أي تحرك أمريكي سيواجه برد ساحق

علقت الحكومة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، على التقارير التي كشفت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سأل مستشاريه، الأسبوع الماضي، عما إذا كان لديه خيارات لاستهداف موقع نووي رئيسي في إيران خلال الفترة المقبلة.





ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن "أي تحرك أمريكي ضد الشعب الإيراني سيواجه بالتأكيد برد ساحق".





وكانت وسائل إعلام أمريكية،أفادت أمس الاثنين، بأن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، طلب خيارات لمهاجمة الموقع النووي الإيراني الرئيسي الأسبوع الماضي.





ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن 4 مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين قولهم إن ترامب ناقش الأمر مع مستشاريه في اجتماع بالمكتب البيضاوي الخميس الماضي بعد يوم من إعلان المفتشين الدوليين رصد زيادة معتبرة في مخزون إيران النووي.





وأضاف التقرير أن العديد من المستشارين ومن بينهم نائبا لرئيس مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع بالوكالة كريستوفر ميلر ورئيس هيئة الأركان الجنرال مارك ميلي، حذروه من أن توجيه ضربة عسكرية للمنشآت الإيرانية قد يتصاعد بسهولة إلى صراع واسع النطاق في الأسابيع الأخيرة من رئاسته.





وذكرت الصحيفة أن أي هجوم محتمل -سواء كان صاروخيا أو سيبرانيا- سيركز بشكل شبه مؤكد على منشأة نطنز النووية.





وبعد أن تحدث الوزير بومبيو والجنرال ميلي عن مخاطر التصعيد العسكري غادر المسؤولون الاجتماع وهم يعتقدون أن خيار الهجوم الصاروخي داخل إيران قد تم استبعاده، وفقا لمسؤولين في الإدارة مطلعين على ما دار في الاجتماع.



