Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظ الإسكندرية يأمر بإيقاف المسئول عن الإشغالات بحي العجمي وتحويله إلى التحقيق

الثلاثاء 17/نوفمبر/2020 - 03:27 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد بسيوني
تابع محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، حملة لإزالة الإشغالات والتعديات داخل منطقة البيطاش، وخلالها أمر بإيقاف الموظف المسئول عن الإشغالات بالحي وتحويله إلى التحقيق لتقصيره في مهام وظيفته، مشددا على رئيس الحي باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المقصرين عن العمل.


وتفقد المحافظ وحدة التحفظ الجديدة على المركبات والسيارات "الحضانة" بمنطقة أم زغيو، موجهًا المسئولين عن الوحدة بوضع مخطط واضح لنظام العمل داخل الوحدة لضمان سلامة ممتلكات المواطنين بداخلها.


اقرأ أيضًا:


وخلال الجولة؛ تابع المحافظ أعمال تمهيد طريق أم زغيو استجابة لشكاوى المواطنين، وأوضح أن الطريق يعد من الطرق الحيوية ويبلغ طوله 8 كم وعرضه 65 م، وقال: "إننا نعمل الآن على حل مبدئي من خلال تمهيد الطريق. وبعد ذلك سيتم التنسيق مع شركات المرافق الحيوية للبدء في رصف الطريق والذي يبلغ تكلفة رصفه المبدئية 400 مليون".
 

وقاد اللواء محمد الشريف حملة مكبرة مفاجئة بنطاق حى العجمي، في إطار جولاته المستمرة على مستوى الأحياء لمتابعة مستوى الخدمات وأعمال رفع الكفاءة التي تنفذها المحافظة بالتعاون مع الأجهزة المعنية.


جاء ذلك بحضور السيد موسى، رئيس حي العجمي. 

محافظ الإسكندرية يأمر بإيقاف المسئول عن الإشغالات بحي العجمي وتحويله إلى التحقيق
محافظ الإسكندرية يأمر بإيقاف المسئول عن الإشغالات بحي العجمي وتحويله إلى التحقيق
محافظ الإسكندرية يأمر بإيقاف المسئول عن الإشغالات بحي العجمي وتحويله إلى التحقيق
محافظ الإسكندرية يأمر بإيقاف المسئول عن الإشغالات بحي العجمي وتحويله إلى التحقيق
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إزالة 7 أكشاك مخالفة بـ الدخيلة في حي العجمي .. صور

محافظ كفر الشيخ يتابع أعمال الرصف والاستعدادات لموسم الشتاء .. صور

في حملات مرورية مكبرة.. ضبط عشرات التكاتك المخالفة في الإسكندرية

في جولة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يتفقد سير أعمال التطوير بغرب المحافظة

استعدادًا لموسم الشتاء .. تطهير شنايش الأمطار بعد النوة الأخيرة غرب الإسكندرية

لليوم الثاني على التوالي .. حي المنتزه أول يشن حملة إزالة بشارع القاهرة بعد قرار نقل السوق

ترشيحاتنا

تقرير حكومي: علاج جميع حالات المرحلة الأولى من قوائم الانتظار وفحص 50 مليون مواطن بفيروس سي

ننشر تفاصيل ظهور كورونا في "حقوق القاهرة"خلال فترة الامتحانات

طفل برقبة مقطوعة وآخر بعين واحدة.. قصص مثيرة عن حالات الولادة النادرة في الأقصر.. صور

قتلى وجرحى في انفجار قوي جنوبي إسرائيل

فى مكالمة مع والده.. أول تعليق من النني بعد إصابته بـ كورونا

أخبار الرياضة.. ميدو يهاجم محمد صلاح.. وزير الشباب يتحدث عن عدد الجماهير في نهائي أبطال إفريقيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للولادة المبكرة.. اعرفي أبرز مخاطرها

وسط الأشجار.. أسما شريف منير تتألق بالكاجوال.. شاهد

الوجبة القاتلة.. طفلة تختنق حتى الموت أثناء تناول الأكل في حضانتها