نقيب المهن التمثيلية يكشف كواليس حفل خطبته بالفنانة روجينا.. فيديو

قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية: ذهبت إلى فندق في المهندسين وقمت بحجز قاعة لإقامة الخطوبة بها، وقمت بالاتفاق مع صديق لي حتى يأتي بفرقة موسيقية لإحياء الحفل هو وأصدقاؤه.





وأضاف زكي خلال لقائه في برنامج صاحبة السعادة المذاع علي قناة دي إم سي ، أن الفنان أشرف عبد الباقي اعتذر عن الحضور وقال سأرسل إليك فقرة هدية ووافقت وقمت بدعوة أصدقائي وكان من ضمنهم مرتضي منصور ومحمد منير وحسن الأسمر ومدحت صالح وعلي الحجار والمنتصر بالله وطلعت زكريا ومحمد هنيدي.





وأوضح زكي ، ان الفنان الذى سيقوم بالفقرة الخاصة بالفنان اشرف عبد الباقي الذي أرسله الي " تعالى عليّ في الحديث" وعندما أراد الذهاب؛ وجد جميع الفرق المشهورة قادمة لإحياء حفل الخطوبة، فقال: "أنا مش همشي". الذيأرسلهتعالىأرادلإحياء





وأضاف: جميع الذين قمت بدعوتهم حضروا جميعا، ووقتها لم يكن يعرفنا أو يعرفهم أحد ، لأننا كنا في بداية طريقنا المهني.



