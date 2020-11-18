6 فئات لا يحق لهم الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي.. اعرف السبب‎

ضمن مبادرة السيسي "سكن لكل المصريين".. الإسكان: طرح 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب لمحدودي ومتوسطى الدخل.. شراء الكراسة المُتضمنة استمارة الحجز من أي مكتب بريد مميكن