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حوادث

إحالة مسئول بالسد العالي للمحاكمة.. تفاصيل

الأربعاء 18/نوفمبر/2020 - 10:35 م
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
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جودت عيد
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 48 لسنة 62 قضائية عليا إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان للمحاكمة التأديبية العاجلة لخروجه على مقتضى الواجب الوظيفي ومخالفته القانون. 

وشمل قرار الإحالة  مدير عام الإدارة العامة والمشتريات بالهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والمكلف بالقيام بعمل رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، حيث خرج على مقتضى الواجب الوظيفي وسلك مسلكًا لا يتفق وكرامة الوظيفة العامة وخالف القواعد والتعليمات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. 

وتبين من الأوراق أن المحال خلال عامي 2018 و 2019 أغفل تضمين بيان الحالة الوظيفية الخاص به والمؤرخ في 19 ديسمبر 2018 المعد بمعرفته رغم عدم اختصاصه بذلك ما يفيد إحالته للمحاكمة التأديبية وتقديمه ذلك البيان للجنة بغرض تمكينه من الترشيح لإعادة شغل الوظيفة القيادية المكلف بها. 

وكانت الرقابة الإدارية أعدت تقريرًا في 10 ابريل 2019 بشأن قيام أحد موظفي الهيئة العامة للسد العالي باصطناع مستندات مزورة للترشح لشغل إحدى الوظائف القيادية حيث تضمنت التحريات ما أكدته التحقيقات التي انتهت إلى قرارها المتقدم. 

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