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توك شو

إزاي تنظم وقتك وتحدد أهدافك.. فيديو

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة صفاء حمودة، مدرس الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن تنظيم الوقت من أهم الأشياء لنجاح الشخص فى حياته، لافتة إلى أن كل شخص لديه هدف يجب التركيز عليه وتحقيقه من خلال تنظيم وقته للوصول لهدفه.

وأضافت الدكتورة صفاء خلال لقاء ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أن الأولويات تعكس الفكر والشخصية لصاحبها، مشيرة إلى أنه يجب تحقيق الإنجازات كل يوم بشكل محدد وواضح ويمكن قياسه لتحقيقه.

وتابعت أن عدم تنظيم الوقت يؤدي إلى الفشل والإحباطات، لذلك يجب تجنبها من خلال تحديد الوقت المناسب لتحقيق الهدف والوصول إليه، ومن ثم وضع خطة زمنية تتناسب مع الهدف المنشود، مؤكدة أنه يجب تحديد الأولويات لتحقيق الهدف.

وأشارت إلى أنه يجب وضع الجدول الزمنى بشكل معقول وسهل تنفيذه، منوهًا أنه يجب وضع مهام يومية تنفذ على مدار اليوم وتحديد الوقت المناسب لكل بند في الجدول الزمني.
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