"مكافحة الإدمان" تحذر من 5 أنواع مخدرات جديدة

قال الدكتور عبد الرحمن حماد ، المدير السابق لوحدة مكافحة الإدمان للأطفال والمراهقين ، إن أخطر أنواع المخدرات فى الفترة الحالية ليس يقتصر فقط على الحشيش، والهيروين لكن هناك نوعا آخر يدعى "المخدرات الحديثة".









وكشف " عبدالرحمن حماد " ، خلال استضافته ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن هناك 5 أنواع من المخدرات ومنها الفودو، الاستروكس ، البودر ، الشادو وجميعها مخدرات مصنعة وغير قابلة للاستخدام الآدمى.









وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين يتناولون العقاقير المخدرة حول العالم يقرب من 300 مليون شخص، وأن عدد الأشخاص الذين يتعاطون العقاقير المخدرة بالحقن على مستوى العالم 11 مليونا.









ولفت حماد إلى أن عدد الأشخاص الذين يتناولون العقاقير المخدرة حول العالم يقترب من 300 مليون .









ولفت إلى أن أزمة المخدرات أصبحت مشكلة عالمية ، وتحدٍ عالمى مرتبط بالعولمة ، مشيرا إلى أن كندا وأورجواى للأسف تقومان بتقنين المخدرات وأصبح في سن 18 عاما من حق الشخص الحصول على المخدرات .









وتابع المدير السابق لوحدة مكافحة الإدمان للأطفال والمراهقين، أن مشكلة المخدرات أزمة عالمية تخترق الحدود سواء الغنية أو الفقيرة .









يذكر أن مدير صندوق مكافحة الادمان، صرح مؤخرا بقيام الصندوق بعمل حملات كثيرة على سائقي أتوبيسات المدارس للتأكد من موضوع تعاطي المخدرات بالإضافة الى الكشف عن 13 حالة لسائقي أتوبيسات المدارس لتعاطيهم المخدرات. وطالب المواطنين بتقديم بلاغات لأي حالات لسائقين يتعاطون المخدرات ، وأنه خلال الاسبوعين الماضيين وصل لنا 7 بلاغات، وثبت أنها صحيحة، وتم تشكيل لجنة لمواجهة هذه الحملات وتم التعامل معها وفقا للقانون.









كما كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مؤخرا عن دراسة أعدها الصندوق على الطلاب وتوصلت إلى أن نسبة 7% من طلاب الثانوية يتعاطون المواد المخدرة، فضلا عن أن زيادة النسبة ترتفع في مدارس الثانوية الفنية وتصل إلى 8.5%.