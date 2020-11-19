Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

"مكافحة الإدمان" تحذر من 5 أنواع مخدرات جديدة

الخميس 19/نوفمبر/2020 - 10:15 م
عقاقير مخدرة
عقاقير مخدرة
Advertisements
شيرين عادل
قال  الدكتور عبد الرحمن حماد ، المدير السابق لوحدة مكافحة الإدمان للأطفال والمراهقين ، إن أخطر أنواع المخدرات فى الفترة الحالية ليس يقتصر فقط على الحشيش، والهيروين لكن هناك نوعا آخر يدعى "المخدرات الحديثة". 


وكشف " عبدالرحمن حماد " ، خلال استضافته ببرنامج الحياة اليوم والمذاع عبر فضائية الحياة ، أن هناك 5 أنواع من المخدرات ومنها الفودو، الاستروكس ، البودر ، الشادو وجميعها مخدرات مصنعة وغير قابلة للاستخدام الآدمى. 


وأشار إلى أن عدد الأشخاص الذين يتناولون العقاقير المخدرة حول العالم يقرب من 300 مليون شخص، وأن عدد الأشخاص الذين يتعاطون العقاقير المخدرة بالحقن على مستوى العالم 11 مليونا.


ولفت حماد إلى  أن عدد الأشخاص الذين يتناولون العقاقير المخدرة حول العالم يقترب من 300 مليون . 


ولفت إلى أن أزمة المخدرات أصبحت مشكلة عالمية ، وتحدٍ عالمى مرتبط بالعولمة ، مشيرا إلى أن كندا وأورجواى للأسف تقومان  بتقنين المخدرات وأصبح في سن 18 عاما من حق الشخص الحصول على المخدرات . 


وتابع المدير السابق لوحدة مكافحة الإدمان للأطفال والمراهقين، أن مشكلة المخدرات أزمة عالمية تخترق الحدود سواء الغنية أو الفقيرة .


يذكر أن مدير صندوق مكافحة الادمان،  صرح مؤخرا بقيام الصندوق بعمل حملات كثيرة على سائقي أتوبيسات المدارس للتأكد من موضوع تعاطي المخدرات بالإضافة الى الكشف عن  13 حالة لسائقي أتوبيسات المدارس لتعاطيهم المخدرات. وطالب المواطنين بتقديم بلاغات لأي حالات لسائقين يتعاطون المخدرات ، وأنه خلال الاسبوعين الماضيين وصل لنا 7 بلاغات، وثبت أنها صحيحة، وتم تشكيل لجنة لمواجهة هذه الحملات وتم التعامل معها وفقا للقانون.


كما كشف الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، مؤخرا عن دراسة أعدها الصندوق على الطلاب وتوصلت إلى أن نسبة 7% من طلاب الثانوية يتعاطون المواد المخدرة، فضلا عن أن زيادة النسبة ترتفع في مدارس الثانوية الفنية وتصل إلى 8.5%.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

"مكافحة الإدمان": استقبلنا 90 ألف مريض منذ يناير 2020

40 بلاغا من أولياء أمور ضد تعاطي سائقي أتوبيسات مدارس للمخدرات

مدير صندوق مكافحة الإدمان: 7% من طلاب ثانوي يتعاطون المخدرات

برلمانية: المدارس الفنية وكر للمخدرات.. ورقابة الأسرة الحل

برلماني: إدمان الشباب تهديد للأمن المصري.. والتوعية هي الحل

بعد عرض نسبة الطلاب المتعاطين لها.. نواب يطالبون بإجراء تحاليل سنوية للكشف عن المخدرات.. وآخرون: التوعية تساهم في القضاء على الظاهرة

ترشيحاتنا

"مكافحة الإدمان" تحذر من 5 أنواع مخدرات جديدة

بعد الفوز على البرازيل.. شوقي غريب: نعد بإسعاد المصريين في أولمبياد طوكيو.. وهذا تكليف الرئيس

زوجة أحمد فتحي: أنا مليش في الكورة.. واللاعب: مش عاملة إزعاج في البيت

ماكرون يطالب المنظمات الإسلامية في فرنسا بالتوقيع على ميثاق للاعتراف بقيم الجمهورية

الصحة العالمية تحذر: موجة ثانية قاتلة لـ«كورونا» تضرب الشرق الأوسط

5 أسباب تؤكد فبركة قصة انفصال تامر حسني وبسمة بوسيل.. تفاصيل جديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تجنب هشاشة العظام وضعف الأسنان.. 5 علامات تنذرك بنقص الكالسيوم

خلال الشتاء.. أنواع مفاجئة لك من الأطعمة تعزز مناعتك

في اليوم العالمي له.. أبرز الأمراض التي تصيب الرجل