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أخبار البلد

تنفيذ مهام للقوات الخاصة أبرزها .. تفاصيل حضور رئيس الأركان للمرحلة الرئيسية للتدريب الجوى المصرى السودانى المشترك " نسور النيل – 1"

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 10:44 ص
الفريق محمد فريد
الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة
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محمد إبراهيم
حضر الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يرافقه الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية المرحلة الرئيسية للتدريب الجوى المصرى السودانى المشترك " نسور النيل – 1" والذى يجرى تنفيذه بإحدى القواعد الجوية بجمهورية السودان ، بمشاركة وحدات من القوات الجوية وعناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين .

بدأت المرحلة الرئيسية بشرح تفصيلى تضمن المهام القتالية والأنشطة التدريبية التي تنفذها القوات المشاركة بالتدريب للوقوف على مدى جاهزية واستعداد الطيارين والضباط والأطقم الفنية وعناصر القوات الخاصة لتنفيذ أى مهام توكل إليهم .

كما تضمنت المرحلة تجهيز وإقلاع عدد من الطائرات المتعددة المهام والمروحيات لتنفيذ المهام التدريبية بمناطق التدريب الجوى حيث شمل التدريب مهام الإستطلاع والإعتراض والمعاونة الجوية والأرضية والهجوم والدفاع عن أهداف حيوية وأعمال الدعم الإدارى إلى جانب تنفيذ بعض المهام للقوات الخاصة من البلدين ومهام البحث والإنقاذ القتالى ، وقد عكست فاعليات التدريب الكفاءة القتالية العالية والتنسيق التام بين الجانبين ، وإحترافية الأداء والقدرة على تنفيذ المهام المشتركة بكفاءة عالية ودقة متناهية ، ثم قام رئيسا أركان البلدين بتكريم عدد من العناصر المتميزة أثناء التدريب .

وفى النهاية ألقى الفريق محمد فريد كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى القيادتين السياسية والعسكرية فى السودان الشقيق , كما أثنى على ما شاهده من إستعداد قتالى عالى للعناصر المشاركة فى التدريب والتى تؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التى قد تسند إليهم تحت مختلف الظروف .

من جانبه أشاد رئيس هيئة الأركان السودانية بالزيارة التى تعد استمرارًا للعلاقات المتميزة بين القوات المسلحة المصرية والسودانية ، معربًا عن تطلعه أن تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من التعاون والتكامل المشترك .

حضر المرحلة الرئيسية من التدريب قائد القوات الجوية المصرية وقائد قوات الصاعقة المصرية وقائد القوات الجوية السودانية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين وعدد من كبار رجال الدولة السودانيين والملحقين العسكريين المعتمدين بجمهورية السودان .
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