يوفر 300 ألف فرصة عمل .. تفاصيل مشروع الصوب الزراعية

كشف الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي لوزارة الزراعة، تفاصيل المشروع القومي لـ الصوب الزراعية والتي تنتج 1.5 مليون طن من المنتجات فضلا عن توفير ما يقرب من 300 ألف فرصة عمل.





وقال القرش خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"،:" الوزارة تحرص دوما على تطبيق مبدأ الأمن الغذائي، لافتا إلى أن الدولة المصرية تنشي توسعات أفقية ورأسية من المشروعات الزراعية.





ونوه القرش إلى أن المشروع سيحقق إنجازا وطفرة في الإنتاج الزراعي، مشيرا إلى أن الوزارة تسعي للخروج لأماكن جديدة بمشروعات الـ 1.5 مليون فدان زراعي وهي مبادرة في غاية الأهمية.





ولفت إلى أن هناك نسبة كبيرة من العمالة المصرية تعمل في القطاع الزراعي سواء بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر، وهو الأمر الذى يساهم بشكل كبيرة في زيادة الإنتاج المصرية، لافتا إلى ان هناك أسواق دولية تقبل على الصادرات الزراعية المصرية لثقتهم في جودتها.





وأوضح متحدث وزارة الزراعة إلى أن المشروعات الزراعية لا تتلخص في الإنتاج النباتي، بل تستهدف أن يكون هناك عائد مضاف أو قيمة مضافة على الإنتاج الزراعي من خلال عمليات التصنيع الزراعي، وهو ما يساهم في زيادة الفرص الاستثمارية.





وعقد المهندس عبد الحكيم جبالي رئيس مركز ومدينة بلاط، بمحافظة الوادي الجديد، أمس الخميس، اجتماعًا مع رؤساء القرى، والمهندس محمد عبد الوهاب مشرف عام مشروعات الصوب بالمحافظة.





وذلك، لبحث موضوع التوسع في زراعة الصوب وما توفره من فرص عمل للشباب وتوفير منتج زراعي بأنواع مختلفة.





وأشار جبالي، إلى أن الاجتماع تناول مناقشة حصر الصوب في كل قرية والصعوبات التي تواجه أصحاب الصوب والوقوف على حل هذه المشكلات، وكيفية تقديم الدعم الفني بصفة مستمرة لأصحاب الصوب، ورفع خطة لكل قرية يحدد فيها الموقع بجوار محطات المياه للاستفادة من مياه الفائض.





وأضاف رئيس مركز بلاط، أنه جرى مناقشة توفير البذور والشتلات للشباب بدون مقدم وسداد قيمتها بعد الإنتاج، وكذا توفير فائض من منتج الصوب، حيث يقوم بتبادل بأنواع أخرى غير موجودة بالسوق المحلي من الخضراوات وتصديرها خارج المحافظة.





وأوضح، أن أعمال المبادرة، تأتي في إطار توجيهات محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، على ضرورة تفعيل الارتقاء بمستوى الخدمات على مستوى المحافظة، حفاظًا على الصالح العام.





يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.