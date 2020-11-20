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أخبار البلد

السيسي : مصر تتطلع لتطويرعلاقاتها مع جنوب أفريقيا في مختلف المجالات

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 07:44 م
صدى البلد
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محمد عبد المنعم
 تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالًا هاتفيًا من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا". 

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول استعراض مختلف ملفات التعاون الثنائي، وكذلك بعض القضايا الافريقية،  وسُبل تدعيم التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول الأفريقية.

وقد اعرب الرئيس رامافوزا عن حرصه لتفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر، لما فيه صالح البلدين والشعبين الشقيقين، وكذلك لدعم العمل الافريقي المشترك لتحقيق تطلعات شعوب القارة نحو مستقبل افضل.

من جانبه، أكد السيد الرئيس علي تطلع مصر لتطوير علاقاتها مع جنوب أفريقيا في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة، مشيرًا سيادته إلى أهمية العمل على تعظيم الاستفادة مما تتمتع به الدولتان من إمكانات وقدرات كبيرة بهدف تفعيل أطر التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، بما يحقق المصالح المشتركة، ويساهم في الدفع قدمًا بقاطرة التنمية بالقارة الأفريقية.
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