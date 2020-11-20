بعد كشفها فضيحة قطرية جديدة.. محمد موسى يشيد بـ الجارديان البريطانية

أشاد الإعلامي محمد موسى، بتقرير صحيفة "الجارديان" البريطانية، الذي كشفت فيه عن فضيحة مدوية تورط فيها مسؤولون بالدوحة بقضية تمويل بنك قطري للإرهاب في سوريا.
وأوضح موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا فتحت تحقيقا في تهديد قطر لشهود بقضية تمويل بنك الدوحة، الذي يمتلك فروعا في لندن، لجماعات إرهابية في سوريا، وذلك بناء على طلب من المحكمة العليا.
والمفاجأة أن الشهود والمدعين في قضية تمويل قطر وتنظيم الحمدين الفاسد لجبهة النصرة في سوريا من خلال بنك الدوحة، تعرضوا للترهيب من مسؤولين قطريين، حسب ما أُبلغت المحكمة العليا.
وأشار "موسى" إلى أن اتهامات عرقلة مسار العدالة، ظهرت خلال جلسة محاكمة في لندن، في قضية تتعلق بدعاوى مطالبات تعويض قدمها في البداية 8 لاجئين سوريين ضد "بنك الدوحة".
وقال بن إيمرسون، الذي يمثل 4 من هؤلاء اللاجئين السوريين للمحكمة العليا، إن "التدخل في العدالة قد اتخذ شكل المضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج، والتهديد من مسلحين وملثمين أثناء الليل، ومحاولة الرشوة".
ولفت "موسى"، إلى أن المدعين قالوا إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت "جبهة النصرة"، الإرهابية التي تسيطر على أجزاء من شمالي سوريا، حياتهم ومنازلهم، وإنهم يقاضون البنك لأنه استخدم لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية، المحظورة في المملكة المتحدة.
وقال الإعلامي محمد موسى، إن حركة النهضة الإخوانية بتونس جسم غريب في المجتمع، لافتا أنها تورطت في نشر الإرهاب في المنطقة، في الوقت الذي تشهد فيه الحركة تصدعًا كبيرًا.
وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، حركة النهضة فشلت في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس بسبب المؤامرات التي تقودها في الداخل والخارج.
تابع محمد موسى، "حركة النهضة الإخوانية كل هدفها الحفاظ على الاتفاقيات الموقعة مع الديكتاتور العثماني أردوغان، مضيفا: "لن نترك أردوغان لتفكيك الشرق الأوسط والتمدد في الدول واحتلالها وسنواصل كشف عوراتهم وفسادهم ولن يرهبنا أي تهديد.