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بعد كشفها فضيحة قطرية جديدة.. محمد موسى يشيد بـ الجارديان البريطانية

الجمعة 20/نوفمبر/2020 - 11:10 م
صدى البلد
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عادل نصار
أشاد الإعلامي محمد موسى، بتقرير صحيفة "الجارديان" البريطانية، الذي كشفت فيه عن فضيحة مدوية تورط فيها مسؤولون بالدوحة بقضية تمويل بنك قطري للإرهاب في سوريا.

وأوضح موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا فتحت تحقيقا في تهديد قطر لشهود بقضية تمويل بنك الدوحة، الذي يمتلك فروعا في لندن، لجماعات إرهابية في سوريا، وذلك بناء على طلب من المحكمة العليا.

والمفاجأة أن الشهود والمدعين في قضية تمويل قطر وتنظيم الحمدين الفاسد لجبهة النصرة في سوريا من خلال بنك الدوحة، تعرضوا للترهيب من مسؤولين قطريين، حسب ما أُبلغت المحكمة العليا.

وأشار "موسى" إلى أن اتهامات عرقلة مسار العدالة، ظهرت خلال جلسة محاكمة في لندن، في قضية تتعلق بدعاوى مطالبات تعويض قدمها في البداية 8 لاجئين سوريين ضد "بنك الدوحة".

وقال بن إيمرسون، الذي يمثل 4 من هؤلاء اللاجئين السوريين للمحكمة العليا، إن "التدخل في العدالة قد اتخذ شكل المضايقة والترهيب والضغط والمراقبة السرية غير القانونية في الخارج، والتهديد من مسلحين وملثمين أثناء الليل، ومحاولة الرشوة".

ولفت "موسى"، إلى أن المدعين قالوا إنهم فروا إلى هولندا بعد أن دمرت "جبهة النصرة"، الإرهابية التي تسيطر على أجزاء من شمالي سوريا، حياتهم ومنازلهم، وإنهم يقاضون البنك لأنه استخدم لتحويل الأموال إلى الجماعة الإرهابية، المحظورة في المملكة المتحدة.  

وقال الإعلامي محمد موسى، إن حركة النهضة الإخوانية بتونس جسم غريب في المجتمع، لافتا أنها تورطت في نشر الإرهاب في المنطقة، في الوقت الذي تشهد فيه الحركة تصدعًا كبيرًا. 

وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، حركة النهضة فشلت في ملتقى الحوار السياسي الليبي بتونس بسبب المؤامرات التي تقودها في الداخل والخارج.

تابع محمد موسى، "حركة النهضة الإخوانية كل هدفها الحفاظ على الاتفاقيات الموقعة مع الديكتاتور العثماني أردوغان، مضيفا: "لن نترك أردوغان لتفكيك الشرق الأوسط والتمدد في الدول واحتلالها وسنواصل كشف عوراتهم وفسادهم ولن يرهبنا أي تهديد.


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