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منوعات

صور مفجعة لجنازة أم وابنيها ماتوا بكورونا في بريطانيا

السبت 21/نوفمبر/2020 - 11:32 م
صدى البلد
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أحمد شريف
أظهرت صور مفجعة التي التقطت اليوم لتوابيت أم وابنيها الذين وافتهم المنية بسبب فيروس كورونا.

وبحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، اصطف المشيعون وهم يرتدون الكمامات في شوارع بنتري ، جنوب مقاطعة ويلز البريطانية، لتقديم احترامهم لجلاديس لويس ، 74 عامًا ، وابنيها دين ، 44 عامًا ، ودارين ، 42 عامًا.

فيما توفت جلاديس ، الذي كان لديها 13 حفيدًا ، في مستشفى رويال جلامورجان في 29 أكتوبر، تم العثور على ابنها داني متوفي بمنزله في تريورشي القريبة في اليوم التالي وأعلن وفاته بعد فترة وجيزة.

 توفي شقيقه الأصغر دارين في نفس المستشفى مع والدته ، في 2 نوفمبر ، بعد علاجه في العناية المركزة.


وكانت ثبتت إصابة الثلاثة جميعًا بفيروس كورونا قبل وفاتهم ، وتشير شهادات الوفاة إلى أن فيروس كورونا هو السبب.

 رتبت أسرهم جميع الجنازات الثلاث في نفس الوقت حتى يتمكنوا من أن يكونوا معًا خلال دفنهم

 بينما جلست عائلة لويس داخل كنيسة القديس بطرس لحضور القداس ، ابتعد المشيعون اجتماعيًا بالخارج وهم يستمعون إلى الجنازة عبر مكبرات الصوت.

بعد القداس ، مرت السماع التي تحمل النعوش الثلاثة عبر Pentre وقد صفق لها عشرات المعزين خارج الكنيسة.

 أخبر الأب هايدن إنجلاند سيمون ، الذي قاد جنازة العائلة: "أنت محق عندما تقول أنه لا ينبغي لأحد أن يمر بما مررت به".

 وفيما دعت أسرة المتوفيين الناس إلى لعب دورهم لمحاربة فيروس كورونا واتباع القواعد للحد من انتشاره.

 قرأ الأب هايدن كلمات تأبين للسيدة لويس وابنيها ، ووصفهم بأنهم أفراد محبوبون للغاية في الأسرة وكذلك المجتمع المحلي.

كانت السيدة لويس متزوجة من زوجها ديفيد ، 81 عامًا ، لمدة 44 عامًا بعد مقابلته في بلاكبول.

التقى والد لثلاثة عميد لويس مع زوجته كلير وهم بعمر ال 44 عامًا ، في المدرسة وبدأوا المواعدة في عام 1991.

كانت تربطه علاقة وثيقة بأبنائهم داني وديكلان ودارين ، وشاركهم حبه لنادي ليفربول لكرة القدم واللعب معهم.

وصفت عائلة السيدة لويس وأبناؤها سابقًا كيف كان دارين والسيدة لويس ، اللذان يعانيان من مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) وانتفاخ الرئة ، يتجنبون الاختلاط .

 كان داني يخرج مرة واحدة فقط في الأسبوع للتسوق من أجل والديه.

 من غير المعروف كيف أصيبوا بـ Covid-19 ، إلى جانب 10 أفراد آخرين من العائلة ، لكن يعتقد أنه من خلال الانتقال المجتمعي.

وكان ظهرت على السيدة لويس أعراض الفيروس قبل حوالي أسبوع من وفاتها وتم نقلها إلى المستشفى في 25 أكتوبر.
 

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