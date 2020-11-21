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رياضة

أتلتيكو مدريد يتقدم على برشلونة بهدف نظيف في الشوط الأول

السبت 21/نوفمبر/2020 - 10:54 م
برشلونة وأتلتيكو
برشلونة وأتلتيكو مدريد
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إسماعيل محمود
تقدم أتلتيكو مدريد بهدف نظيف على برشلونة بهدف نظيف في المباراة التي تجمعهما في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني.

غاب عن الشوط الأول الفرص الخطرة من طرف الفريقين، حيث ظهر جليًا الحذر الدفاعي من قبل الفريقين.

وفي الدقيقة 48، أحرز يان كاراسكو هدفًا لـ أتلتيكو مدريد بعد خروج خاطئ من شتيجن حارس مرمى برشلونة لينتهي الشوط الأول بتقدم أتلتيكو مدريد.

كشف الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره، فريق برشلونة، في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليجا" موسم 2020-2021.

وجاء تشكيل أتلتيكو مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: اوبلاك

خط الدفاع: تريبير - سافيتش - خيمينيز - هيرموسو

خط الوسط: لورينتي - كوكي - ساؤول - كاراسكو

خط الهجوم: جواو فيليكس - كوريا

كشف الهولندي رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره، فريق أتلتيكو مدريد، في قمة الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم " لا ليجا" موسم 2020-2021.

وجاء تشكيل فريق برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجيو روبيرتو - جيرارد بيكيه - كليمونت لينجليت - جوردي ألبا

خط الوسط: ميراليم بيانيتش - فرانكي دي يونج - بيدري

خط الهجوم: ليونيل ميسي - عثمان ديمبلي - أنطوان جريزمان.

ويحتل اتلتيكو مدريد المركز الثالث في بطولة الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، فيما يتواجد برشلونة في المركز التاسع برصيد 11 نقطة.

ويسعى فريق برشلونة بقيادة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتحسين وضعه السيئ الدوري الإسباني، والحفاظ على حظوظه في المنافسة على اللقب.

ويستعيد برشلونة خدمات نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو في مباراة اليوم لكنه يتواجد على مقاعد البدلاء، بعد غياب دام نحو 26 يوما، بسبب معاناته من إصابة عضلية تعرض لها خلال الكلاسيكو الشهر الماضي، بينما سيغيب فاتي بسبب إجرائه عملية جراحية في غضروف الركبة.

قائمة برشلونة لمواجهة أتلتيكو مدريد:

في حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو أرناو تيناس.

خط الدفاع: سيرجينو ديست، جيرارد بيكيه، أوسكار مينجويزا جارسيا، كليمونت لينجليت، جونيور فيربو، جوردي ألبا.

خط الوسط: ألينيا، ميراليم بيانيتش، ريكي بويج، فيليبي كوتينيو، سيرجيو روبيرتو، فرانكي دي يونج.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، أنطوان جريزمان، عثمان ديمبلي، مارتن برايثوايت، بيدري، ترينكاو.

في المقابل يطمح  أتلتيكو مدريد بقيادة مدربه دييجو سيميوني في انتزاع الثلاث نقاط من البلوجرانا، لمواصلة مطاردة ريال سوسيداد على الصدارة.

ويغيب عن نادي أتلتيكو مدريد، الأوروجوايانين لويس سواريز ولوكاس توريرا، بعد إصابتهما بفيروس كورونا مع منتخب بلادهما أثناء فترة التوقف الدولية الماضية.

وأصيب سواريز بفيروس كورونا مع منتخب أوروجواي قبل مباراتهما أمام المنتخب البرازيلي في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم عن قارة أمريكا الجنوبية، ليبعده الفيروس المتفشي عن مواجهة أصدقائه في فريقه السابق برشلونة.

وانتقل لويس سواريز في فترة الانتقالات الصيفية المنقضية لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني، قادمًا من نادي برشلونة، بعقد يمتد لمدة موسمين.
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