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محافظات

أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية من جديد... شاهد

الإثنين 23/نوفمبر/2020 - 01:22 ص
أمطار غزيرة تضرب
أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية من جديد ... شاهد
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أحمد بسيوني

شهدت محافظة الإسكندرية منتصف منذ قليل ، هطول أمطار غزيرة في جميع أنحاء المحافظة، شرقًا وغربًا، وذلك بعد يومين من حالة الاستقرار التي شهدتهم المحافظة في الأحوال الجوية.

ودفعت شركة الصرف الصحي والأحياء بسيارات رفع المياه في محاولة لمنع أي تراكمات لمياه الأمطار في الطرق الرئيسية.


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وقامت محافظة الإسكندرية برفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية المتوقعة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية والتي تشير إلي بدء أمطار متوسطة من بعد ظهر اليوم الخميس تزيد شدتها ليلا وتستمر يومي الجمعة والسبت أمطار غزيرة على فترات متقطعة وعلى مناطق متفرقة من أنحاء المحافظة.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين عدم النزول إلا للضرورة القصوى حتى يتسنى للجهات التنفيذية القيام بأعمالها في كسح وشفط تجمعات المياه من المناطق المتفرقة من المحافظة الساحلية.

وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر‏ واتباع التعليمات الآتية للحفاظ على سلامتهم أثناء هطول أمطار:



- تقليل التحرك بالسيارات للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر



- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى ٦٠ كم ، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.



- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة



- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق



- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

 

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

وتشهد الإسكندرية حاليا نوة المكنسة التي تستمر إلى نهاية الشهر، وأدت سيول الأمطار التي ضربت المحافظة أمس إلى تراكم المياه في عدد من الشوارع الرئيسية، والجانبية، وسط استمرار سوء الأحوال الجوية وهطول الأمطار بغزارة دون انقطاع على جميع أنحاء محافظة الإسكندرية خلال الساعات الماضية.

 

ولقي أربعة أشخاص مصرعهم، من بينهم طفلان وسيدة، في انهيار عقار بحي الجمرك، وسط الإسكندرية أمس، الجمعة، حيث تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من انتشال أربع جثث، وهم طفلان وسيدة، وطبيب.

وفي كرموز، لقي شاب مصرعه، وأصيب شخصان آخران أمس، الجمعة، في انهيار جزئي لعقار بمنطقة كرموز، التابعة لحي غرب الإسكندرية.

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