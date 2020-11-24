تنبيه أكثر منها تحذير.. لميس الحديدي عن كلمة الرئيس بشأن الموجة الثانية من كورونا

قالت الاعلامية لميس الحديدي إن كلمة الرئيس السيسي التي وجهها للشعب حول وباء فيروس كورونا كانت رسالة تنبيه أكثر منها تحذير مؤكدًا أن الرئيس حذر من تزايد أعداد الاصابات مؤكدة أن الوعي هو اللقاح الحقيقي.
وأضافت الاعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " أون أى" قائلة "الرئيس السيسي ذكر المصريين بإجراءات الموجة الاولى لفيروس " كورونا " من إغلاق للمدارس وحظر التجوال والاغلاق .. كلام الرئيس بما معناه بلاش تدفعونا لمثل هذه الاجراءات ..رسالته كانت للمصريين أنتم الوعي وأنتم من ستجعلونا نحافظ على التوازن في الاجراءات حيث إستطعنا عبور الموجة الاولى بأقل خسائر".
وأكملت : " كلام الرئيس كان واضح ومهم وهو يتحدث عن الحرص وإلتزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية ..إجراءات مصر في الموجة الاولى لفيروس " كورونا "كانت شديدة الاتزان وبحذر لتحقيق التوازن دون اللجوء إلى الاغلاق الكلي وإستطعنا عبور الازمة الاولى باقل خسائر حتى الاقتصادين العالميين ومنهم د محمد العريان تحدث عن اهمية التوازن الذي قامت به مصر في الموجه الاولى في تحقيق نمو إقتصادي جيد زسط هذه الجائحة " .
وواصلت : " كلام الرئيس ليس به ترهيب أو تخويف بل رسالة تنبيه وطالب المصريين بالالتزام بإجراءتنا البسيطة التباعد والكمامة حتى لانلجأ لمثل إجراءات الموجة الاولة ".
وأتمت قائلة: " مش كتير الرئيس بيوجه كلمة للمصريين في أعقاب اي إجتماع له مع مجلس الوزراء لكنه قرر أن يلقيها للناس في محاولة تنبيه مع بداية الموجه الثانية ".