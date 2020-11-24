تنبيه أكثر منها تحذير.. لميس الحديدي عن كلمة الرئيس بشأن الموجة الثانية من كورونا

قالت الاعلامية لميس الحديدي إن كلمة الرئيس السيسي التي وجهها للشعب حول وباء فيروس كورونا كانت رسالة تنبيه أكثر منها تحذير مؤكدًا أن الرئيس حذر من تزايد أعداد الاصابات مؤكدة أن الوعي هو اللقاح الحقيقي.





وأضافت الاعلامية لميس الحديدي خلال برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " أون أى" قائلة "الرئيس السيسي ذكر المصريين بإجراءات الموجة الاولى لفيروس " كورونا " من إغلاق للمدارس وحظر التجوال والاغلاق .. كلام الرئيس بما معناه بلاش تدفعونا لمثل هذه الاجراءات ..رسالته كانت للمصريين أنتم الوعي وأنتم من ستجعلونا نحافظ على التوازن في الاجراءات حيث إستطعنا عبور الموجة الاولى بأقل خسائر".





وأكملت : " كلام الرئيس كان واضح ومهم وهو يتحدث عن الحرص وإلتزام المواطنين بالاجراءات الاحترازية ..إجراءات مصر في الموجة الاولى لفيروس " كورونا "كانت شديدة الاتزان وبحذر لتحقيق التوازن دون اللجوء إلى الاغلاق الكلي وإستطعنا عبور الازمة الاولى باقل خسائر حتى الاقتصادين العالميين ومنهم د محمد العريان تحدث عن اهمية التوازن الذي قامت به مصر في الموجه الاولى في تحقيق نمو إقتصادي جيد زسط هذه الجائحة " .





وواصلت : " كلام الرئيس ليس به ترهيب أو تخويف بل رسالة تنبيه وطالب المصريين بالالتزام بإجراءتنا البسيطة التباعد والكمامة حتى لانلجأ لمثل إجراءات الموجة الاولة ".





وأتمت قائلة: " مش كتير الرئيس بيوجه كلمة للمصريين في أعقاب اي إجتماع له مع مجلس الوزراء لكنه قرر أن يلقيها للناس في محاولة تنبيه مع بداية الموجه الثانية ".





واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد، واللواء طبيب مجدي أمين مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وقد صرح السفير بسام راضي ، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بإن الرئيس اطلع على الوضع الراهن لانتشار فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة مطلع العام الحالي وحتى الآن، وانطلاق الموجة الثانية للجائحة ومعدلات الإصابة على مستوى محافظات الجمهورية، وأحدث التقارير البحثية التي تتناول عدد الحالات وتوقع الإصابات في المرحلة المقبلة، والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لاحتواء انتشار الفيروس وجاهزية المستشفيات والأطقم الطبية بالدولة في هذا الإطار.

كما تم استعراض آخر المستجدات على المستوى العالمي بشأن أبحاث اللقاحات وما تم التوصل إليه حتى الآن في هذا الخصوص، وكذلك جهود مصر في هذا الإطار، حيث وجه السيد الرئيس بدعم عمل اللجنة القومية العلمية لأبحاث لقاحات كورونا بكوادر إضافية من كافة جهات الاختصاص لتكون في حالة انعقاد دائم لدراسة التعاقد على استيراد أفضل التطعيمات واللقاحات.



