بسبب الطقس السييء..تعليق الدراسة غدًا الخميس بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية في الجيزة

قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تعطيل الدراسة غدًا الخميس بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية نظرا لسوء الأحوال الجوية وموجه سقوط الامطار التي من المتوقع ان تتعرض لها المحافظة وذلك وفقا للتقارير الصادرة من هيئة الارصاد الجوية .





جاء ذلك القرار حفاظًا علي سلامه الطلاب وعدم تعرضهم لأي أحداث تنجم عن سوء حالة الأحوال الجوية وإتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفورى مع تداعيات حالة عدم الاستقرار فى الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها مؤكدًا علي رفع حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السييء .





محافظ الجيزة يقرر تعطيل الدراسة بالفترة المسائية اليوم الاربعاء





وكان اللواء احمد راشد محافظ الجيزة قد قرر إلغاء الدراسة فى الفترة المسائية اليوم الاربعاء بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الازهرية للطلاب والمعلمين.





وأوضح محافظ الجيزة أن هذا القرار يأتي تحسبًا لهطول الامطار بعدد من مناطق المحافظة وفقًا لتوقعات هيئة الارصاد الجوية.

من ناحية اخرى أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أنه فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وتنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتفعيل دور صندوق تحيا مصر لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتكثيف برامج الحماية الاجتماعية فقد تم استلام 22 سيارة محملين بالمواد الغذائية والبطاطين والملابس لدعم الأسر الأولى بالرعاية بالجيزة فضلا عن أجهزة الغسيل الكلوي و كراسى الكلى لدعم المستشفيات والمراكز الصحية و ذلك ضمن أكبر قافلة إنسانية أطلقها صندوق تحيا مصر بحضور رئيس مجلس الوزراء الخميس الماضي تحت شعار "نتشارك علشان بكرة"، وبرعاية السيد رئيس الجمهورية.





وكلف محافظ الجيزة السيدة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعى والجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة لتوزيع المواد الغذائية التى تشملها القافلة لضمان وصول المساعدات لمختلف القطاعات والأسر الأولي بالرعاية.





وقد أشاد محافظ الجيزة بجهود صندوق تحيا مصر فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية للنهوض بكافة القطاعات وكذا قيامه بجهود كبيرة لدعم الفئات الأكثر احتياجا بجميع محافظات الجمهورية.





ومن جانبها أوضحت نائب المحافظ أن القافلة ضمت 7 سيارات(دواجن) تشمل 40 الف و500 شنطة مجمدات تحتوى كل منها على عدد 2 دجاجة و 29 الف و 250 شنطة وجبات مخصصة لتجهيز 234 الف وجبة غذائية بالإضافة الي 9 سيارات ( مواد غذائية) تشمل 18 الف كرتونة تحتوى كل منها على 5 ك أرز و 2 ك سكر و 350 جرام سمن و700 مللى زجاجة زيت و 100 جرام شاى و 1,5 ك مكرونة و500 جرام فول وسيارة ( بطاطس) تشمل 1000 كرتونة ضمن مبادرة بالهنا والشفا.





كما ضمت القافلة سيارة ضمن مبادرة دكان الفرحة ( ملابس) تشمل 2000 كرتونة تحتوى كل منها على 6 قطع ملابس رجالى متنوعة و2 قطعة ملابس حريمى و 3 قطع ملابس بناتى و3 قطع ملابس أولادى بالاضافة عن 3 سيارات ضمن مبادرة شتاء أمن تحتوى على 10 الاف بطانية .