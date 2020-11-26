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محافظات

فحص 911 ألف مواطن بمبادرة 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة في المنيا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 03:18 م
صدى البلد
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ايمن رياض
قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة تواصل إجراء الفحوصات الطبية للمواطنين، ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، والتى أطلقها رئيس الجمهورية، وتستهدف الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مضاعفات الأمراض المزمنة.

وأكد المحافظ، أن الهدف الأساسي من تنفيذ تلك المبادرات، الوقوف بجانب الفئات الأكثر احتياجا في كل المجالات المتعلقة بصحة المواطنين، والعمل على النهوض بكافة الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق خفض نسب الإصابة بالأمراض وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

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من جانبه، قال الدكتور محمد نادي ، وكيل وزارة الصحة بالمنيا ،إنه تم تقديم الخدمات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لعدد 911 ألف و 959مواطنا، من المترددين للحصول على الخدمات التي تقدمها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها في 18 سبتمبر الماضي .

مشيرا ، إلى تنوع الخدمات الطبية والصحية في المبادرة، والتي تشمل "التوعية والتثقيف الصحي، والكشف المبكر عن مرض السكر ، والضغط ، وأمراض السمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي" مؤكدا، على انه يتم إجراء الفحوصات اللازمة وصرف العلاج مجانًا.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد خليل، مدير ادارة الرعاية الأساسية، ومنسق المبادرة بالمحافظة، أن المبادرة يتم تنفيذها في الوحدات الصحية والمراكز الطبية لجميع مدن المحافظة ، بتواجد 277 فريق طبي ما بين متحرك وثابت، ، ليتم العمل على فترتين من 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا ومن 3 عصرًا وحتى 9 مساءًا طوال أيام الاسبوع، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة ، وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم اليومي ، بأماكن تقديم الخدمة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية
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