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أصل الحكاية

الصادق المهدي .. آخر رئيس وزراء سوداني منتخب ديمقراطيا وأشهر معارضي "البشير" .. تهزمه كورونا

الخميس 26/نوفمبر/2020 - 07:44 م
صادق المهدي
صادق المهدي
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على صالح
توفي الصادق المهدي، آخر رئيس وزراء سوداني منتخب ديمقراطيا، والذي أطاح به الديكتاتور السابق عمر البشير عام 1989، متأثرا بفيروس كورونا.


وقالت أسرته في بيان إن المهدي، 84 عاما، توفي في الإمارات العربية المتحدة، حيث سافر للعلاج بعد إصابته بالفيروس.


وقاد المهدي السودان كرئيس للوزراء مرتين، الأولى في الستينيات ومرة ​​أخرى من عام 1986 حتى انقلاب 1989.


وبصفته زعيم حزب الأمة الوطني المعارض، أصبح المهدي أحد أشد منتقدي البشير وعاش لفترة كافية ليشهد إطاحة الجيش بالبشير العام الماضي وسط احتجاجات حاشدة.


وينحدر المهدي من الزعيم الديني في القرن التاسع عشر "مهدي الخرطوم" الذي قاتل الحكم البريطاني والعثماني ، كما قاد جماعة الأنصار الصوفية ، وهي واحدة من أكبر التجمعات الدينية في السودان.


وقدمت السفارة الأمريكية في الخرطوم "أخلص تعازيها للشعب السوداني" و "عائلة وأصدقاء" المهدي في تغريدة الخميس.


وفي الآونة الأخيرة، في أكتوبر، انتقد المهدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإعلانه أن السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات.


وأبلغ السودان حتى الآن عن 16649 حالة إصابة بفيروس كورونا و 1210 حالات وفاة ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.


وكان المهدي آخر رئيس وزراء منتخب ديمقراطيا في السودان وأطيح به في عام 1989 في الانقلاب العسكري الذي جاء بالرئيس السابق عمر البشير إلى السلطة.


وكان حزب الأمة المعتدل من أكبر أحزاب المعارضة في عهد البشير، وظل المهدي شخصية مؤثرة حتى بعد الإطاحة به.


في الشهر الماضي، قالت عائلة المهدي إنه ثبتت إصابته بـ كورونا كوفيد 19، وبعد بضعة أيام في المستشفى في السودان ، تم نقله إلى الإمارات العربية المتحدة لتلقي العلاج.


وقال حزب الأمة في بيان إن المهدي سيدفن صباح الجمعة في مدينة أم درمان بالسودان.


وأبلغ الحزب في رسالة تعازيه للشعب السوداني مفادها "نقدم تعازينا للشعب السوداني في وفاته".


وذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن المهدي "كان شخصية فريدة في السياسة السودانية والحياة العامة لأكثر من 65 عاما متتالية، وشكل الأحداث وساهم بشكل كبير في مسار البلاد وتنميتها"، كما أشاد بالتزامه بالديمقراطية في السودان.




عاد المهدي إلى السودان في ديسمبر 2018، بعد عام من النفي الذاتي، في الوقت الذي اشتدت فيه الاحتجاجات على تدهور الأوضاع الاقتصادية خلال حكم البشير.


وكانت ابنته مريم صادق المهدي ، نائبة زعيم حزب الأمة ، من بين المعتقلين خلال المظاهرات.


في حين لم يتم الإعلان عن خليفة لرئيس الحزب بعد، فقد كانت أبرز زعيم حزبي في المفاوضات السياسية ووسائل الإعلام في السنوات الأخيرة.


وضعفت أحزاب المعارضة إلى حد كبير في ظل حكم البشير الذي دام 30 عامًا، وتتنافس على السلطة خلال الفترة الانتقالية في السودان، مما يجعل وحدة حزب الأمة المستمرة أمرًا ضروريًا للحفاظ على توازن القوى.


وبعد أن تم عزل البشير من السلطة، دفع المهدي من أجل الانتقال إلى الحكم المدني، محذرا من مخاطر الانقلاب على ارادة الشعب ودعا إلى دمج قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية.
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