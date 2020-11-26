الصادق المهدي .. آخر رئيس وزراء سوداني منتخب ديمقراطيا وأشهر معارضي "البشير" .. تهزمه كورونا

توفي الصادق المهدي، آخر رئيس وزراء سوداني منتخب ديمقراطيا، والذي أطاح به الديكتاتور السابق عمر البشير عام 1989، متأثرا بفيروس كورونا.









وقالت أسرته في بيان إن المهدي، 84 عاما، توفي في الإمارات العربية المتحدة، حيث سافر للعلاج بعد إصابته بالفيروس.









وقاد المهدي السودان كرئيس للوزراء مرتين، الأولى في الستينيات ومرة ​​أخرى من عام 1986 حتى انقلاب 1989.



وبصفته زعيم حزب الأمة الوطني المعارض، أصبح المهدي أحد أشد منتقدي البشير وعاش لفترة كافية ليشهد إطاحة الجيش بالبشير العام الماضي وسط احتجاجات حاشدة.



وينحدر المهدي من الزعيم الديني في القرن التاسع عشر "مهدي الخرطوم" الذي قاتل الحكم البريطاني والعثماني ، كما قاد جماعة الأنصار الصوفية ، وهي واحدة من أكبر التجمعات الدينية في السودان.



وقدمت السفارة الأمريكية في الخرطوم "أخلص تعازيها للشعب السوداني" و "عائلة وأصدقاء" المهدي في تغريدة الخميس.



وفي الآونة الأخيرة، في أكتوبر، انتقد المهدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإعلانه أن السودان وإسرائيل قد اتفقا على تطبيع العلاقات.



وأبلغ السودان حتى الآن عن 16649 حالة إصابة بفيروس كورونا و 1210 حالات وفاة ، وفقًا لجامعة جونز هوبكنز.







