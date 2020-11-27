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اقتصاد

سعر الذهب بختام تعاملات اليوم الجمعة 27-11-2020

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:30 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
يستعرض صدى البلد أسعار الذهب اليوم الجمعة27 نوفمبر 2020، ليبلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 790 جنيها، وذلك بعد ارتفاع سعر أوقية الذهب عالميًا  إلي 1814 دولار مقارنة بـ 1805 دولار .
 
أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 : 677 جنيها للجرام.
 
عيار 21 : 790 جنيها.
 
عيار 24 : 903 جنيهات.
 
الجنيه الذهب: 6320 جنيها.
 
أوقية الذهب 1814 دولار.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل المصنعية في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
    
قال وصفى واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب مرتبطة جميعها ببعض، فإذا كان هناك تأثير فى أسعار الذهب فى أى دولة يكون له تأثير على باقى الدول.

وأضاف واصف فى تصريحات له، أن أزمة فيروس كورونا لها تأثير على الأحوال الاقتصادية وهناك بطء ولذلك أثر على الذهب.

ولفت إلى أن فيروس كورونا تسبب فى ارتفاع أسعار الذهب نظرا للجوء الكثير من الناس لاقتناء الذهب فى أوقات الأزمات.

وأشار إلى أن تأثير كورونا على أسعار الذهب سينتهى أو سيستقر بعد عام ونصف وليس خلال فترة قريبة نظرا لاستمرار تأثر الاقتصاد وطول الفترة المتوقعة للتعافى وعودة العمل لسابق عهده بالقطاعات المختلفة.

وتابع أن الذهب هو الملاذ الآمن لأي شخص، والاستثمار الأسهل فى تحويله لنقود مقارنة بالسيارات والعقارات، لأن الذهب لا ينخفض كثيرًا ويسهل بيعه، ولذلك ننصح بشراء الذهب فى فترات الأزمات بشكل عام وفى هذه الفترة بشكل خاص.
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