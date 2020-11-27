بسبب دروس الأون لاين .. أب يقع في موقف محرج مع معلمة ابنته .. فيديو

تعرض أب لموقف محرج أثناء رقصه مع طفلته البالغة من العمر 5 سنوات بعد أن قررت الأم أن تفتح الكاميرا الخاصة بالهاتف و تصورهما علي سبيل الدعابة بين افراد الاسرة و لكن الأمر تحول إلى موقف محرج للأب فيما بعد .

وفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية ، فإن الأم كانت تتابع دروس الرقص مع طفلتها و ترسل مقاطع للطفلة و هي ترقص إلى مدرستها لمتابعتها بعد أن قررت المدرسة إيقاف النشاطات التي يتجمع فيها الاطفال خوفا من انتشار كورونا .

قامت الأم بتصوير ابنتها و هي ترقص على إحدى الأغنيات ، و في تلك اللحظة قرر الأب مشاركة صغيرته في الرقص اندمجت الأم مع الاب و الطفلة و لم تلتفت إلى الهاتف الذي التقط مقطع فيديو للأب و هو يرقص بأدوات المطبخ مع ابنته و اندمج في الرقص حتى بدا و كأنه يعلمها هو تلك الدرس .

تعرضت المدرسة للإحراج الشديد حينما فتحت كاميرا هاتفها و وجدت الأب متفاعلا مع طفلته لدرجة كبيرة ، و لكم يكتف بالرقص بل بدء في القفز مع اينته و كأنه يشاركها المرج فب الملاهي .

أصيب الأب بصدمة و شعر بالحرج الشديد ، حينما تفاجئت الأم بصوت المدرسة و هي تعقب على رقص الأب مع ابنته و صورت الضحكات كان عاليا للغاية .

اعتذرت الأم عن ذلك الخطأ الذي قامت به ، إلا أن المدرسة يبدو أنها تفهمت الأمر و أكدت لها أنها سقطة تحدث مع كثير من الآباء منذ أن أعلنت بعض المدارس متابعة المدرسين للتلاميذ عن طريق دروس الأون لاين .





جدير بالذكر أن الأم قررت فيما بعد نشر مقطع الفيديو الخاص بالأب و الطفلة ، و نال إعجاب رواد التواصل الاجتماعي حيث وصل إلى 12 مليون مشاهدة و طلب الرواد من الأاب مشاركة الطفلة في كل دروس الرقص فيما بعد .

أثنى الرواد على الأب و سلاسة حركته مع الطفلة الصغيرة ، و صبره على تعليمها الرقص و حركة الجسد بطريقة تبدو أكثر تفوقا عن معلمتها و والدتها .