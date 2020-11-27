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منوعات

بسبب دروس الأون لاين .. أب يقع في موقف محرج مع معلمة ابنته .. فيديو

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 04:09 ص
صدى البلد
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مريم صليب

تعرض أب لموقف محرج أثناء رقصه مع طفلته البالغة من العمر 5 سنوات بعد أن قررت الأم  أن تفتح الكاميرا الخاصة بالهاتف و تصورهما علي سبيل الدعابة بين افراد الاسرة و لكن الأمر تحول إلى موقف محرج للأب فيما بعد

وفقا لما نشرته صحيفة "ميرور" البريطانية ، فإن الأم كانت تتابع دروس الرقص مع طفلتها و ترسل مقاطع للطفلة و هي ترقص إلى مدرستها لمتابعتها بعد أن قررت المدرسة إيقاف النشاطات التي يتجمع فيها الاطفال خوفا من انتشار كورونا

قامت الأم بتصوير ابنتها و هي ترقص على إحدى الأغنيات ، و في تلك اللحظة قرر الأب مشاركة صغيرته في الرقص  اندمجت الأم مع الاب و الطفلة و لم تلتفت إلى الهاتف الذي التقط مقطع فيديو للأب و هو يرقص بأدوات المطبخ مع ابنته و اندمج في الرقص حتى بدا و كأنه يعلمها هو تلك الدرس

تعرضت المدرسة للإحراج الشديد حينما فتحت كاميرا هاتفها و وجدت الأب متفاعلا مع طفلته لدرجة كبيرة ، و لكم يكتف بالرقص بل بدء في القفز مع اينته و كأنه يشاركها المرج فب الملاهي

أصيب الأب بصدمة و شعر بالحرج الشديد ، حينما تفاجئت الأم بصوت المدرسة و هي تعقب على رقص الأب مع ابنته و صورت الضحكات كان عاليا للغاية

اعتذرت الأم عن ذلك الخطأ الذي قامت به ، إلا أن المدرسة يبدو أنها تفهمت الأمر و أكدت لها أنها سقطة تحدث مع كثير من الآباء  منذ أن أعلنت بعض المدارس متابعة المدرسين للتلاميذ عن طريق دروس الأون لاين


جدير بالذكر أن الأم قررت فيما بعد نشر مقطع الفيديو الخاص بالأب و الطفلة ، و نال إعجاب رواد التواصل الاجتماعي حيث وصل إلى 12 مليون مشاهدة و طلب الرواد من الأاب مشاركة الطفلة في كل دروس الرقص فيما بعد .

أثنى الرواد على الأب و سلاسة حركته مع الطفلة الصغيرة ، و صبره على تعليمها الرقص و حركة الجسد بطريقة تبدو أكثر تفوقا عن معلمتها و والدتها .

بسبب دروس الأون لاين .. أب يقع في موقف محرج مع معلمة ابنته .. فيديو
بسبب دروس الأون لاين .. أب يقع في موقف محرج مع معلمة ابنته .. فيديو
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