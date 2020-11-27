رئيس مياه البحيرة: لدينا رجال وطنيون يعملون ليل نهار في الأجواء القاسية

وجه المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة الشكر لجميع العاملين بالشركة على مجهوداتهم في إطالة تجمعات الأمطار للتيسير على المواطنين خلال موجة الأمطار الماضية.





وقال المهندس محمد سعيد نشأت في بيان لجميع العاملين للشركة " ابنائي وزملائي وزميلاتي جميع العاملين كل كلمات الثناء تصمت خجلًا أمام ما قدمتموه من عمل ليل نهار لرفع مياه الأمطار من شوارع المحافظة واستمرار العمل الي الان فشكرًا لكم وانا بكلّ ما أوتيت من فخرٍ أرفع لكم جميعًا أجمل باقات الحب والثناء والشكر على ما قدمتموه وتقدموه في سبيل عملكم، فأنتم جميعًا تستحقون الشكر والثناء، فلولاكم لم تكن شركتنا لتصل إلى أفضل المراتب".









وأضاف المهندس محمد سعيد نشأت ولولا جهودكم لما كان للنجاح أي وصول، ولما تحققت الأهداف، فأنتم أساس رفعة هذه الشركه وأساس تقدمها، وأنتم من يحمل شعلة النجاح والتطور، . ربما لا تُسعفني الكلمات في قول كلمة الحق فيكم، فأنتم نعم الرجال الوطنيين لما قدمتموه من عمل ليل نهار في ظل هذه الأجواء القاسيه لمحافظتنا الحبيبه محافظة البحيره ، فشكرًا لكم ملء الأرض حبًا وكرمًا.









وتابع "لقد أثبتم بما لا يدع مجالًا للشك أن إتقان العمل أمرٌ يعود إلى الإخلاص والأمانة وصحوة الضمير، ولقد أثبتم أنكم فعلًا على قدر هذه المسؤولية الكبيرة، وقدمتم أفضل ما يليق بمؤسستنا، فشكرًا لجهودكم الكبيرة يا أصحاب الأيادي البيضاء، ...ولازال العمل مستمر الي هذه اللحظه ".









يذكر أن المهندس محمد سعيد نشأت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة تفقد فجر اليوم الجمعة 27نوفمبر فروع الشركة بالمحافظة للاطمئنان علي سير العمل ومتابعة تمركزات معدات وسيارات و رجال شبكات الصرف الصحي بشوارع المدن.





وقام المهندس محمد سعيد نشأت بالاطمئنان علي روافع ومحطات الصرف الصحي بالشرك وجاهزية المحطات والروافع لمواجهة الأزمات وصرح ان هذة الزيارة للاطمئنان على الطلمبات ومتابعته جاهزيتها وتدريب الفنيين عليها لاجتياز الأزمات التي تمر بها المحافظة.





.وأفاد أن جميع اطقم العمل بمعداتهم وسيارات الشفط والبدالات والكسح متواجدين الي الان بجميع شوارع ومدن المحافظة وعلى أتم استعداد لمواجهة أي أمطار قادمة.















