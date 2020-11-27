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أخبار العالم

إعلامية كويتية: أخبار سارة فى مصر قريبا

الجمعة 27/نوفمبر/2020 - 06:24 م
مصر ، السعودية ،
مصر ، السعودية ، الإمارات
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مـيــــس رضـــا
هنأت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الحكومة ‏بفوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد كأفضل وزيرة في العالم العربي، لافتة إلى أن المرأة المصرية نموذجًا ناجحًا وفخرًا للأمة العربية .


وقالت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن التطوير الحكومي فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد طفرة غير مسبوقة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية سجلت حضورًا بارزًا فى مجالات عديدة صعبة تفوقن فيها على الرجال . 



ولفتت الرشيد، إلى أن الأيام المقبلة ستحمل للمصريين مفاجأة بالإعلان عن لقاح مضاد لفيروس كورونا مصنع محليًا ليس له أى آثار جانبية ولن تستورد مصر لقاحًا من الخارج حفاظًا على حياة شعبها من اللقاحات المزعومة والتى تحمل مخاطر صحية وغير مجربة، قائلة :" مصر تعمل فى صمت وستفاجىء شعبها " .



وعلى جانب أخر، هنأت الإعلامية الكويتية، المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبًا بالنجاح الذى حققته قمة العشرين، لافتة إلى أن نجاح القمة رسالة قوية للداخل، وللخارج ردًا على المحاولات المشبوهة التى تستهدف المكانة بتسليط أقلامها المأجورة ومنصاتها الإعلامية المعادية التى تنفق ملايين الدولارات على المرتزقة لتشويه صورة المملكة وولى العهد الأمير محمد بن سلمان. 

 
وأشارت الرشيد، إلى أن لحظات الفخر والإعتزاز التى يعيشها الشعب السعودي والعربي لنجاح القمة سيوثقها التاريخ لقيادات وفرق عمل بمركز القيادات المشتركة بعد إتمام عمليات تشغيل قمة العشرين . 


و ثمنت "الرشيد"،  نجاح دولة الإمارات العربية المتحدة  فى إكتشاف كميات كبيرة من النفط تقدر بنحو 22 مليار برميل نفطي إضافة للاحتياطات الأخري،  ذلك  الاكتشاف النفطي الذي يعزز من مكانة الاقتصاد الإماراتي داخليا وخارجيا .
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